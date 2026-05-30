貝佐斯藍源火箭測試爆炸

貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）再度受挫，「新葛倫」（New Glenn）火箭原定幾天後為亞馬遜（Amazon）發射衛星，卻在28日的測試中爆炸，恐重創藍源的計畫。

藍源發布新聞稿說：「今天的熱火測試（hotfire）發生異常。」所幸所有人員均已安全撤離，目前正在調查事故原因。英國金融時報（FT）引述多位藍源員工報導，現場初步評估，藍源唯一一座發射台受到嚴重破壞，其他設備也遭到波及。該公司今年原定用「新葛倫」火箭執行12次飛行任務。

貝佐斯在X發文說：「今天是難熬的一天，但我們會重建一切需要重建的部分，並重返太空。這一切都是值得的。」馬斯克也在X發文說：「非常不幸，火箭難度極高。」

藍源還握有多項政府合約，本周更獲美國航太總署（NASA）給予價值4.68億美元的合約，用於建造兩具無人登陸器，以支援建設月球基地的計畫。因此這次爆炸事故，可能同時重創衛星網路與月球任務雙重布局。