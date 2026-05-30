聽新聞
0:00 / 0:00

貝佐斯藍源火箭測試爆炸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）再度受挫，「新葛倫」（New Glenn）火箭原定幾天後為亞馬遜（Amazon）發射衛星，卻在28日的測試中爆炸，恐重創藍源的計畫。

藍源發布新聞稿說：「今天的熱火測試（hotfire）發生異常。」所幸所有人員均已安全撤離，目前正在調查事故原因。英國金融時報（FT）引述多位藍源員工報導，現場初步評估，藍源唯一一座發射台受到嚴重破壞，其他設備也遭到波及。該公司今年原定用「新葛倫」火箭執行12次飛行任務。

貝佐斯在X發文說：「今天是難熬的一天，但我們會重建一切需要重建的部分，並重返太空。這一切都是值得的。」馬斯克也在X發文說：「非常不幸，火箭難度極高。」  

藍源還握有多項政府合約，本周更獲美國航太總署（NASA）給予價值4.68億美元的合約，用於建造兩具無人登陸器，以支援建設月球基地的計畫。因此這次爆炸事故，可能同時重創衛星網路與月球任務雙重布局。

貝佐斯 Amazon 太空

延伸閱讀

貝佐斯藍源火箭測試爆炸 亞馬遜衛星發射計畫嚴重受挫

藍源火箭測試爆炸 佛州發射台火光衝天

NASA推永久月球基地 6年內完成硬體部署

北科大立方衛星「山雀PARUS-6U1」升空 將展開在軌驗證

相關新聞

扶持自產晶片！歐盟擬推「歐洲晶片法2.0」 盼擺脫對美、東亞依賴

路透廿八日引述一份文件報導，歐盟執委會希望各國政府購買由歐盟新創公司製造的晶片，以降低歐洲對美國及東亞晶片的依賴。這項被稱為「歐洲晶片法2.0」（ECA 2.0）的提案，是對二○二三年生效的「歐洲晶片法」（ＥＣＡ）做補充。

「歐洲晶片法2.0」治標不治本 恐淪新保護主義、供應鏈更碎片化

英國金融時報廿八日報導，歐盟正推動「歐洲晶片法2.0」，擬建立全面緊急權力機制。在半導體短缺期間，歐盟執委會可干預供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵訂單、凌駕既有合約，並要求企業提供供應鏈資訊，拒不配合者最高罰卅萬歐元。此外還可啟動聯合採購，由執委會代表多國統一採購，以提升議價能力並防成員國惡性競爭。

財星公布最具影響力商界女性 蘇姿丰奪第三…全台僅「她」上榜

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2026年全球百大最具影響力商界女性名單，超微（AMD）執行長蘇姿丰位居第三，...

貝佐斯藍源火箭測試爆炸

貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）再度受挫，「新葛倫」（New Glenn）火箭原定幾天後為亞馬遜（Amazon）發射衛星，卻在28日的測試中爆炸，恐重創藍源的計畫。

Costco上季獲利 高於預估

好市多（Costco Wholesale）上季獲利優於預期，可見在中東戰爭導致燃料和生活成本節節高升的情況下，這家會員制量販業者愈來愈受精打細算的消費者歡迎。

美股早盤／國際油價下跌、三大指數齊揚0.4% 戴爾股價暴漲32%

隨投資人持續關注伊朗戰爭的最新進展，國際油價下跌，美股三大指數29日早盤同步上漲，月線有望收紅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。