Anthropic估值超越OpenAI 衝上9,650億美元

人工智慧（AI）新創Anthropic完成新一輪650億美元募資，估值衝上9,650億美元，超越勁敵OpenAI的8,520億美元，成為全球最有價值的AI新創公司，且三星電子、SK海力士均參與出資，對這家Claude開發商進行戰略投資。

Anthropic的H輪募資在短短數周內敲定，凸顯AI熱潮持續升溫，資金正以前所未見的速度湧向領先業者。

本輪募資由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks與Sequoia Capital共同領投，知情人士透露，四家機構均投入超過20億美元。此外，Google持續加碼，作為先前宣布投資最高400億美元承諾的一部分。亞馬遜投入50億美元，也屬於此前承諾的一部分。

記憶體大廠美光、三星電子與SK海力士也有出資，金額未披露，有助推動募資規模遠超過Anthropic最初設定的300億美元目標。

根據Anthropic資料，本月的年化營收已突破470億美元。知情人士透露，Anthropic告訴投資人，年化營收可望在下月底突破500億美元。相較下，去年7月僅約40億美元。彭博資訊此前報導，Anthropic預估第2季營收將達109億美元，較前一季增加逾一倍，有望迎來首次單季獲利。Anthropic與OpenAI皆可能最快在今秋啟動首次公開發行（IPO）。本輪募資完成後，Anthropic仍預計按原定時程推進上市計畫，投資人希望在IPO前進一步擴大持股。

Anthropic於28日推出全新AI模型Claude Opus 4.8，已在所有平台開放使用，收費價格與前一版Claude Opus 4.7 推出時相同，同時推出一項名為Dynamic Workflows的功能，目前處於研究預覽階段，目的在於協助像Claude Opus這類大型模型，管理橫跨數百個平行subagent的複雜任務。