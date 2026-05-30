戴爾財測亮眼股價飆漲 本季、全年營收都優於市場預期

戴爾（Dell）上季營收成長為2018年重新上市以來最快，連同本季與全年營收預測全都優於市場預期，更宣告「AI商機毫無放緩跡象」，帶旺台灣PC品牌與代工廠在29日股價一飛沖天，也激勵戴爾股價在美股29日早盤一度飆漲35%。

鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達、華碩、宏碁29日都攻上漲停板收市，仁寶也勁揚逾8%，七家台灣指標廠單日市值合計增加超過新台幣6,000億元。

戴爾28日盤後公布，在截至5月1日的年度第1季（上季），淨利年比暴增256%到34.4億美元，經調整後每股純益（EPS）4.86美元，營收年比跳升88%至438.4億美元，增幅為2018年重新上市以來最大，都優於分析師預測。

其中，上季AI優化伺服器營收飆增757%到161億美元，戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）表示，上季拿下244億美元的AI訂單，使整體AI伺服器未出貨訂單增至513億美元，也高於預期。

戴爾上季採用中央處理器（CPU）的傳統伺服器與網路事業營收也激增了92%到85億美元，涵蓋消費者與商務個人電腦（PC）及配件的客戶解決方案事業群營收也年增17%，優於預期。

展望本季，戴爾預期EPS將為4.7-4.9美元，營收介於440億-450億美元，全都優於預期，AI伺服器預估將約為155億美元。

戴爾也上調全年財測，EPS預估區間調高5美元到17.65-18.15美元之間，營收預估區間上調約20%，至1,650億-1,690億美元之間，預期AI伺服器營收將達600億美元，年增144%。