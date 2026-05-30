美伊有望停火 油價走低

外媒報導，美伊已就一項停火協議框架達成共識，儘管尚未獲得美國總統川普及伊朗領導層批准，但市場仍看好達成協議在即，布蘭特油價29日繼續走低，5月已跌逾16%，邁向2020年3月新冠疫情爆發以來最差單月表現；若與今年最高水準相比，跌幅已達20%。

Axios等多家外媒報導，美伊談判代表已就一份停火60天的合作備忘錄（MOU）達成協議。美國副總統范斯則說，「很難講總統確切會在何時簽署、或到底會不會簽這份MOU。我們仍在幾個措辭問題反覆商討，但已取得很大進展」。

布蘭特期貨在5月最後一個交易日開低走低，盤中最低跌2.1%至每桶91.73美元；西德州期貨29日同步下跌，一度跌2.46%至每桶86.71美元。

儘管美伊邊打邊談，但市場普遍認定情勢往正面發展，因此本月以來油價走跌，布蘭特至今累計跌16.47%，西德州則跌11.5%。

美國財長貝森特28日重申，美方談判團隊來回談判，一切都由川普定奪；川普已表達三項要求：伊朗必須交出濃縮鈾、不能擁有核武與開放荷莫茲海峽，川普也不會接受糟糕的協議。

美方高階官員表示，截至28日下午為止，川普傾向批准這項協議，但尚未拍板。川普當天下午也與重要調解方卡達國王塔米姆通話討論。

一名美國官員透露，川普希望再等上幾天，一個原因是想確認伊朗官員確實會簽署協議，而不會臨時反悔；另一個原因是希望先觀察圍繞這項協議的國內政治辯論發展，再做最終決定。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社則引述一位接近伊方談判團隊的消息人士報導，關於文本已敲定的說法「不符事實」，相關文件尚未最終確定。

范斯曾於4月在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，主持美國與伊朗的談判。他表示，目前很難判斷川普何時、或是否會批准這份諒解備忘錄。范斯說，雙方仍在幾個措辭問題來回協商，但已取得很大進展，「希望我們能繼續取得進展，讓總統能夠支持這項協議，但顯然目前仍未定案（TBD）」。