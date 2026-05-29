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美股早盤／國際油價下跌、三大指數齊揚0.4% 戴爾股價暴漲32%

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美股早盤／國際油價下跌、三大指數齊揚0.4% 戴爾股價暴漲32%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
國際油價下跌，美股三大指數29日早盤同步上漲。圖／法新社
國際油價下跌，美股三大指數29日早盤同步上漲。圖／法新社

隨投資人持續關注伊朗戰爭的最新進展，國際油價下跌，美股三大指數29日早盤同步上漲，月線有望收紅。

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數齊漲約0.4%，費城半導體指數漲1.3%、台積電ADR由黑翻紅，漲0.6%。

美國西德州中級原油期貨下跌1%，報每桶約87美元；布蘭特原油期貨也下跌1%，報每桶約91美元。此前有報導指出，伊朗武裝部隊於28日深夜發射飛彈，而美國總統川普則正在考慮是否延長停火協議。

戴爾得益於人工智慧（AI）題材，上季營收與獲利均優於預期，並上調全年財測，激勵早盤股價暴漲32%。

花旗財富投資長摩爾認為，推動股市持續創高的主因，可能仍是強勁的企業獲利成長，而非中東局勢相關新聞。

她接受CNBC訪問時表示：「我認為，自3月低點以來出現的強勁反彈，很大程度上反映市場接受終究會出現某種（戰爭）解決方案，只是其規模與時間點至今仍難以預測。」

她說：「坦白說，我認為真正推動市場上漲的，是科技業驚人的獲利能力。整個財報季，這樣的情況一再出現在企業身上。」

其他個股方面，美光漲3.8%，此前Susquehanna將美光目標價由600美元一口氣調高至1,750美元。美超微大漲15.5%。輝達漲0.9%。

戴爾 美股 伊朗 台積電ADR 川普

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