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多空展開拉鋸戰 未來金價怎麼走？黃金行情面臨十字路口

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
黃金正面臨漲跌的十字路口。 圖／美聯社
黃金正面臨漲跌的十字路口。 圖／美聯社

國際金價這兩天因美伊情勢持續緩解、降低通膨和升息疑慮而反彈走高，29日一度漲逾1%，而路透報導，黃金的行情正面臨轉折點，多空在此交戰，將決定金價會延續今年的頹勢，或是發起反攻。

現貨黃金29日盤中漲1%，報每英兩4,543.3美元，不過受能源價格帶動的通膨憂慮推升市場對高利率的預期，金價月線邁向連三個月收黑。

黃金所遭遇的挫敗，可追溯回今年初，金價在1月28日暴漲至5,417.21美元的史上最高點後就急跌，技術分析師將這類走勢稱作「噴出」（blow-off top）行情，通常象徵漲勢觸頂。自此之後，黃金力圖反撲，但高點卻一次次下探，這是熊市趨勢的關鍵訊號。

LSEG數據顯示，黃金走跌後，已跌至接近4,394美元的200日移動均線。技術分析師利用移動均線，來排除行情雜訊，以釐清走勢。200日移動均線在協助交易者辨認長期潛在趨勢方面，扮演特別重要的角色。

黃金的200日移動均線，接近去年10月高點4,381.21美元以及4,417美元附近的布林通道下緣，因此其重要性更為突出。對技術分析而言，歷史高點為重要里程碑，而布林通道則用於評估波動性和動能。

若金價跌破去年10月高點、布林通道下緣和200日移動均線的範圍，可能進一步下探3月低點4,097.99美元，甚至更低。

然而，價格走勢和其他技術指標表明，多空雙方正圍繞這一區域展開拉鋸戰。如果金價能重返本月高點4,773.14美元上方，將削弱市場對進一步下跌的預期，並可能為價格回升奠定基礎。

黃金 金價 通膨 美元

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