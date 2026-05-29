日圓仍超甜難道白忙一場？ 日本政府證實過去30天花11.7兆日圓阻貶
日本財務省數據顯示，在日圓兌美元匯率4月底貶破160日圓後，日本政府過去一個月總計動用了逾11.73兆日圓（736億美元），來阻貶日圓，創下紀錄新高；這波市場干預是日本政府自2024年來首見。
財務省29日公布這項數據，統計期間為4月28日至5月27日，這段時間日圓出現多次劇烈波動。雖然日本政府至今一直迴避證實有進行干預，但先前知情人士表示，4月30日曾有過這項動作，外界也推測，日本政府後來又進行了多輪買進日圓操作。
這個總額比市場預期大。先前根據央行金流數據所做的計算是，政府兩輪干預總計支出10.08兆日圓。這個比預期大的數字顯示，財務省拉抬日圓的過程比預期不順，並讓人猜測進行過的干預可能比預期多輪。
SMBC日興證券外匯和利率策略師丸山凜途表示，「這提高了政府曾在158.5-159.5日圓間暗中干預的可能性」，「這將可能被解釋為，即使暗中干預，阻貶日圓仍然失敗，將為限制單邊干預論點增加說服力」。
市場投資人將需等到8月上旬，才能得到已進行過干預的更詳細資訊，財務省將公布第2季每天進行操作的確切時間和規模細節。
由於美日之間的大幅利差和中東衝突導致的通膨擔憂加劇，日圓仍持續面臨貶值壓力，目前還看不到任何可觸發趨勢反轉的因素。
日本銀行（央行）下次決策會議將在6月16日，許多市場投資人預測將升息1碼，這可能將有助於縮小利差。
不過，全球通膨復甦已推翻對美國聯準會（Fed）今年將進一步寬鬆的押注，許多官員指出原因是通膨風險升高。在4月的決策會議中，多數Fed官員警告，如果通膨持續高於其目標，央行將可能需要考慮升息。
破紀錄規模的干預引發了對其效率的質疑，尤其美元幾周內就收復干預造成的虧損。日圓29日一度貶至159.38日圓，與4月30日干預前的160.72日圓相去不遠。
道富銀行東京分行長若林德廣表示，「那當時確實有造成衝擊。但我不認為，他們有成功改變市場」。他認為未來仍有進一步動作的可能性，「若市場跌破160，而且跌破得太容易，我認為我們將會再看到干預」。
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