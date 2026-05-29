川投顧發威？川普今年最賺十檔持股一次看 投資哲學圍繞「這9字」

在他第二任總統任期初期，美國總統川普試駕了一輛特斯拉，並對這輛車的製造者、他的最大億萬富豪金主馬斯克盛讚說：「所有的一切都是電腦！」今年他將這套哲學帶進了他的投資組合。

據川普5月揭露的報告，他在今年第1季做了近4,000筆交易，等於平均每天44筆，比2025年一整年的交易還多近兩倍，總交易額介在2億至7億美元間。

富比世雜誌分析川普的最大的幾筆股票交易，其中約有240筆金額超過25萬美元。結果發現，這位總統的投資模式很明顯：他做過的十筆最佳買進交易全是科技股，因為受到人工智慧（AI）熱潮推動，而AI也已成為川普經濟政策的核心。

所有的一切，確實都是電腦。

川普上季做過的最好交易顯然是戴爾（Dell）。川普在2月10日買進戴爾股票介於100-500萬美元之間；在AI資料中心交易帶動下，該公司股票自那之後大漲142%。這代表，如果川普買了300萬美元股票，這些股票如今將值730萬美元。

而且川普並未就此止步，他3月又三度買進金額較小的戴爾股票。川普5月8日還以總統身分給了該公司一次罕見的宣傳機會。他在一場與戴爾執行長戴爾（Michael Dell）的活動後宣布：「快出門去買戴爾吧！」戴爾股價當天飆漲了11.5%，自那之後則上漲了31%。

這並不是唯一讓川普大賺一筆的AI經濟相關公司。自川普2月買進半導體大廠超微（AMD）50-100萬美元股票來，AMD股價已大漲136%；川普去年允許AMD出口先進晶片至中國大陸，以換取美國政府分潤15%。川普之後又投資AMD九次，但也在3月底售出1.5-5萬美元。

川普也在1月12日買進100-500萬美元的德州儀器股票，該公司販售AI晶片零件，並在去年承諾投資600億美元。自川普買進後，德儀股價已上漲逾60%。

再來是AI伺服器硬體製造商捷普（Jabil）。該公司去年6月因宣布將在美國投資製造，獲得白宮官方帳號讚揚。自川普2月買進其股票來，該公司已大漲40%。

民主黨議員已稱呼這些交易在他們眼中就是「貪婪與自私」。在川普買進輝達股票，並帶著輝達執行長黃仁勳訪問中國大陸後，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）發文表示，「這名總統的貪腐是一場國安災難」。

川普幕僚當然否認這一點。川普次子艾瑞克在X上回復華倫說，「我們所有資產都投資在大型金融機構管理的盲目信託，由他們投資到市場大盤指數」。

但這顯然不是事實。川普擁有企業股票，而非只有指數基金。而且管理他資產的信託也非盲目信託。

川普今年做過的十筆最佳股票買進交易（金額單位皆美元）：

1.戴爾

買進時間與金額：2月10日，100-500萬

之後漲幅：142%

中位數增值：430萬

2.德州儀器

買進時間與金額：1月12日，100-500萬

之後漲幅：72%

中位數增值：220萬

3.捷普

買進時間與金額：2月10日，100-500萬

之後漲幅：47%

中位數增值：140萬

4.超微

買進時間與金額：2月10日，50-100萬

之後漲幅：136%

中位數增值：100萬

5.益華電腦（Cadence）

買進時間與金額：3月17日，100-500萬

之後漲幅：30%

中位數增值：90萬

6.甲骨文

買進時間與金額：3月17日，100-500萬

之後漲幅：25%

中位數增值：75萬

7.新思科技（Synopsys）

買進時間與金額：2月10日，100-500萬

之後漲幅：22%

中位數增值：65萬

8.Datadog

買進時間與金額：3月17日，50-100萬

之後漲幅：74%

中位數增值：55萬

9.蘋果

買進時間與金額：3月2日，100-500萬

之後漲幅：16%

中位數增值：50萬

10.Fortinet

買進時間與金額：3月17日，50-100萬

之後漲幅：61%

中位數增值：45萬