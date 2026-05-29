市場看好美伊有望達成協議 亞股多收高油價回落

投資人樂觀預期美國和伊朗有望達成延長停火的協議，亞洲股市主要指數今天多收高，國際油價回落。

法新社報導，國際油價本週以來幾度大幅波動，投資人持續聚焦華府與德黑蘭是否有望達成協議，以重啟全球能源要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

美伊於27日再度交火，一度使這個期望受挫後，美國官員昨夜表示，雙方已接近達成延長停火60天的架構協議，尚待美國總統川普（Donald Trump）批准。

消息一出激勵美股主要指數昨天由黑翻紅、收盤齊揚。亞股今天追隨美股漲勢多收高，東京、香港、台北、首爾、雪梨及威靈頓股市收紅，上海與馬尼拉股市收黑。

在亞洲下午交易時段，布倫特原油期貨下挫逾1%，報每桶92.54美元，美國西德州中級原油期貨同步走低，報每桶87.56美元。

美國央行聯邦準備理事會（Fed）青睞的通膨指標4月個人消費支出物價指數（PCE）年增3.8%，剔除食品與能源等價格波動項目的核心PCE年增率達3.3%，均符合市場預期，但也顯示中東戰事引發通膨上揚，正對美國民間消費造成影響。

不過，美國第1季國內生產毛額（GDP）折合年率成長1.6%，較之前公布的初估值2.0%下修。

英國研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）經濟學家馬丁（Matthew Martin）表示：「隨著油價回穩、最壞情境上演的可能性降低，經濟衰退風險正在消退。除了戰爭風險降低之外，股市表現大多受強勁財報季推動，主要動力來自人工智慧（AI）相關的資本支出。」