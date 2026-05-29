晶片外銷旺為何韓元走貶？分析師：升值蓄勢待發 台幣也一樣

南韓股市隨人工智慧（AI）驅動晶片出口而漲翻天，但韓元兌美元匯價卻貶到數十年低點，讓押注韓元升值的交易員大惑不解。

自年初以來，韓元對美元貶值4%，是表現最差的亞幣之一，僅強過在伊朗戰爭能源震撼中首當其衝的亞洲國家貨幣，如菲律賓披索、印度盧比和印尼盾。

有別於這些國家，南韓正因記憶體晶片需求旺盛而享有破紀錄的貿易順差，第1季經常帳盈餘達738億美元，同時三星電子與SK海力士淨獲利分別衝上283億美元和224億美元。

獲利表現大放異彩，激勵三星股價過去一年來暴漲逾400%，SK海力士更飆漲970%，市場雙雙飛越1兆美元大關。

這些情況理應導致韓元挺升才對，但事實上目前匯率卻摔到大約1,500韓元兌1美元，是2008-2009全球金融海嘯以來最弱。

外交關係協會（CFR）高級研究員賽瑟說：「明明是半導體需求暴增受惠最大的經濟體之一，匯價卻摔落到危機期間常見的水準，令人困惑。」

分析師提出下列兩個理由，說明韓元為何疲軟：

一、韓股暴漲迫使全球投資人售股，避免股票投資組合太集中。

南韓金融監督局（FSS）數據顯示，今年來，外資淨賣超南韓股票790億美元，創新高紀錄。

RBC資本市場亞洲策略師柯瓦尼說，去年10月來，Kospi股價指數已翻倍，MSCI雖已提高韓股權重，仍跟不上Kospi飆漲速度，迫使許多依照MSCI基準指數操作的基金經理人脫售股票，免得持股過於集中在某一國或某些公司。

二、南韓晶片大廠選擇不把海外盈餘匯回國。

分析師指出，另一因素是，晶片製造商選擇保有賺得的美元營收，暫不匯回國，也導致韓元對美元走軟。出口商若把海外盈餘匯回本國，通常會導致本幣升值。

SK證券主管韓派崔克說，三星、SK海力士等大型南韓企業，正保有可觀的外幣營收，準備用來支應海外廠營運。

賽瑟把這現象稱為「DRam美元」（DRam dollar），將南韓靠製造動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片賺得的經常帳順差，拿來跟油元（petrodollar）--產油國拿龐大的美元收益轉投資美國資產--相提並論。

而且，在韓元幣值疲弱之際，出口商更不願將美元兌換回韓元。

巴克萊外匯主管兼新興市場總經策略師柯特嘉認為，中東衝突引發能源價格上漲，以及日圓疲軟（日本是南韓貿易對手國），也進一步壓抑韓元。

經濟基本面支撐 韓元、台幣對美元可望挺升

RBC的柯瓦尼預測，一旦韓元開始挺升，觸動一波海外收益匯回潮，屆時可能導致韓元兌美元匯價急升。

Jupiter資產管理公司亞洲股票收益基金經理人康瑞德預期，韓元和台幣（另一個晶片出口國貨幣）將會升值。

他說：「不知催動因素為何，也不知何時會發生，但檢視經濟基本面，我認為這些貨幣今後應會升值。」