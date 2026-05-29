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世銀：全球碳費收入去年達3.4兆 年增2%

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

世界銀行（World Bank）一份最新報告指出，全球各國去年藉由向企業徵收碳排費用籌集到1070億美元（約新台幣3.4兆），較2024年成長2%。

路透社報導，為實現氣候目標，越來越多國家正透過徵收碳費或建立排放交易系統（ETS）來落實污染者付費原則。

根據世銀5月20日發布的「2026年碳定價現況與趨勢」（2026 State and Trends of Carbon Pricing）報告，在當前世界各地共約87項相關政策制約下，目前全球已有近30%的溫室氣體排放量被納入直接碳定價機制。

包括印度、日本、茅利塔尼亞、塞爾維亞和越南等，都已實施新的排放交易系統或碳費開徵。

若巴西和土耳其等國目前研擬中的政策也能順利落實，屆時全球將有近1/3溫室氣體排放量，會被納入排放交易系統或碳費涵蓋範圍。

報告指出，在排放交易價格上漲帶動下，全球平均碳價已從2016年的每公噸碳排當量10美元，到2026年翻倍至接近21美元。

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