澳洲關鍵礦產計畫獲批准 與日本抗衡中國稀土壟斷

澳洲Copi礦砂計畫（Copi Mineral Sands Project）獲政府批准營運，澳洲關鍵礦產專家維沃達（Vlado Vivoda）向中央社指出，由於此計畫擁有日商作為策略夥伴參與投資，除了展現澳洲資源結合日本技術的願景，更標誌著夥伴國家以實際行動，聯手突破中國壟斷稀土產業的重要一步。

澳洲新南威爾斯州（NSW）規劃及公共空間事務廳廳長史凱利（Paul Scully）及自然資源廳廳長侯索斯（Courtney Houssos）27日聯合發布新聞稿表示，新州政府已經批准Copi礦砂計畫展開營運，並提到總投資為澳幣6.93億元（約新台幣156億元）。

新聞稿指出，Copi計畫預料在18年內可處理2800萬噸的礦物，並生產高達40萬噸的關鍵礦產，包括含鈦礦物，鈦鐵礦、金紅石、鋯石及獨居石等稀土精礦；這些礦物均是潔淨能源、國防、電信，或醫療器材產業等所必須的材料。

據新州政府稍早公布Copi計畫評估文件顯示，這是由澳洲礦業巨頭之一RZ Resources主導，預訂將於斷山（Broken Hill）市溫特沃斯郡（Wentworth）礦區開採。另外，澳洲金融評論報（The Australian FinancialReview）27日提到，此計畫也獲日商丸紅（Marubeni）及JX先進金屬（JX Advanced Metals）參與投資。

昆士蘭大學（University of Queensland）永續礦業研究院（Sustainable Minerals Institute）榮譽研究員維沃達今天接受中央社電訪指出，Copi計畫的重要性，並不只是因要開採豐富的上游稀土蘊藏資源，而是在於其標誌著澳洲及夥伴國家致力採取實際行動，聯手打造稀土供應鏈中的中游產業。

維沃達解釋，中國擁有成熟稀土中游產業，沒有任何國家可以獨力打造出完全代替中國的相關供應鏈；不過，澳洲及夥伴國家可以做的，是合力打造一條相對獨立、避免完全受制於中國的跨國供應鏈；而Copi計畫正是重要的一步。

維沃達提到，隨著RZ獲得丸紅及JX先進金屬作為策略夥伴一同參與投入，這是澳洲及夥伴國家打造跨國稀土供應鏈的有力示範。

維沃達說，單靠開採大量礦物，不太可能自動出現一條完整供應鏈；因當中涉及大量複雜流程和技術；而丸紅和JX先進金屬，正是可以補上RZ在這方面的不足之處。

維沃達指出，稀土被開採後，需要對濃縮浸出液進行裂解，將其分離成各種氧化物，而這些氧化物又需進一步加工成金屬、合金、磁鐵、鈦等。以鈦為例，要被純化為海綿鈦和金屬合金，氧化鋯、矽也是如此，之後還需將其加工成氧化鋯和其他金屬，這是高度專門的產業。

維沃達指出，目前稀土加工的中游產業，主要集中於中國；故此，獲得丸紅和JX先進金屬參與Copi計畫，對澳洲來說非常重要，「計畫導入日本的產業網絡，丸紅尤其能提供資金、行銷、客戶關係，及長期累積的全球貿易經驗；至於JX先進金屬，則能提供有關先進材料和金屬方面的寶貴專業知識」。

維沃達提醒，由於中國的加工能力強大、物流系統成熟，還有龐大客戶群；因此，除非及早規劃，否則通常關鍵礦產供應都難免會流向最便捷、流動性最強的加工市場，也就是中國。他相信，日商可以協助Copi規劃替代路徑，讓澳洲礦產可望流向中國以外的產業體系。

維沃達認為，隨著日商投入Copi計畫，對致力突破中國壟斷稀土供應鏈困局的澳洲及夥伴國家來說，極具戰略意義。