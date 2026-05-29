歐盟指Temu未阻止危險商品上架 遭重罰2億歐元

大陸電商平台Temu因未阻止銷售存在安全隱患的嬰兒玩具和充電器，被歐盟處以2億歐元（約新台幣73億元）罰款。歐盟委員會28日稱，調查發現Temu平台部分商品對消費者構成安全風險，且平台推薦演算法助長非法商品傳播；Temu則表示不同意歐盟決定，並認為罰款金額明顯過高。

據新加坡聯合早報引述彭博社和法新社報導，歐盟委員會28日在聲明中表示，調查包括以「神秘顧客」身分在Temu平台下單購物，結果發現平台上一些商品對消費者構成安全風險。

報導指，歐盟委員會稱，接受檢測的玩具中，有很大比例含有高濃度化學物質，且因零部件可拆卸而存在窒息風險；許多在售充電器也未能通過基本安全測試。歐盟監管機構並指，Temu的推薦演算法助長非法商品傳播。

歐盟科技事務專員維庫寧（Henna Virkkunen）在記者會上表示，「Temu顯然低估了其服務所帶來的風險。」

Temu在電郵聲明中稱，「我們不同意歐盟委員會的決定，並認為罰款金額明顯過高。」Temu表示，歐盟這次公告「涉及的是我們在2024年首次接受《數位服務法》評估時的情況，並不反映我們當前系統的實際狀態」。Temu還稱，公司此後已進一步加強風險評估、平台治理和用戶保護措施。

歐盟委員會表示，Temu目前有2個月時間提交整改方案，並須獲得歐盟委員會批准後實施。若未能滿足要求，可能面臨進一步的定期處罰。與此同時，Temu也可向法院就罰款金額提出訴訟。

報導指，這是歐盟根據《數位服務法》開出的第2份重大罰單。去年12月，歐盟指美國企業家馬斯克旗下社群平台X違反《數位服務法》，對X平台罰款1.2億歐元（約新台幣44億元）。