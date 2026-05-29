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整理包／OpenAI、Anthropic搶上市！你該知道的五件事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI與Anthropic的估值分別達8,520億美元與9,650億美元，正朝上市之路邁進。路透
OpenAI與Anthropic的估值分別達8,520億美元與9,650億美元，正朝上市之路邁進。路透

華爾街預期，兩大AI新創公司OpenAI與Anthropic最快今年秋季掛牌上市。但在此之前，SpaceX的IPO可能搶先6月登場，募資規模750億美元。高估值、燒錢模式與資金排擠效應，讓這場AI上市大戰充滿變數。

1、為何想現在上市？

兩家公司需要龐大資金支撐AI模型研發與運算需求。上市可開啟更快速、成本更低的股權與債務融資管道。其次，SpaceX預計6月IPO，募資規模上看750億美元，促使OpenAI與Anthropic也有意加速上市，搶奪投資人有限的資金。

2、對投資人的吸引力何在？

它們的最大賣點是驚人的營收成長。OpenAI年化營收已突破200億美元，是前一年的三倍以上；Anthropic年化營收也從數月前的190億美元增至300億美元。

3、IPO投資人面臨哪些風險？

最大風險是AI獲利前景被高估。部分市場觀察人士認為，AI熱潮是一場終將破裂的泡沫。OpenAI與Anthropic現在的估值分別為8,520億美元與9,650億美元，但尚未穩定獲利，若AI需求放緩或成長不如預期，高估值恐大修正。

4、上市有哪些代價？

上市後須公開財務資料、定期發布財報，並面對分析師與股東壓力。企業決策將更受短期業績影響，經營彈性降低。股價也容易因為任何新消息影響而劇烈波動。

5、對AI發展的影響？

為達成財務目標，兩家公司可能優先發展能快速變現的產品，縮減長期、開放式的研究。資本市場的壓力可能讓AI安全與倫理議題退居次要位置。

OpenAI SpaceX 華爾街

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