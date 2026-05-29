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稱冠亞太！調查揭露台灣富豪最愛買上市股票 未來三年最擔心貿易戰

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
瑞士隆奧（Lombard Odier）28日公布「2026年亞太高淨值個人研究」報告，發現在亞太九個市場中，台灣富豪最熱中於投資上市股票市場。美聯社
瑞士隆奧（Lombard Odier）28日公布「2026年亞太高淨值個人研究」報告，發現在亞太九個市場中，台灣富豪最熱中於投資上市股票市場。美聯社

瑞士隆奧（Lombard Odier）28日公布「2026年亞太高淨值個人研究」，訪調中國大陸與台灣在內的九個亞太市場390位高淨值人士，發現台灣富豪最熱中於投資上市股票市場，近五成受訪者未來一年有意加碼，同時有意提高現金與高流動資產的配置，未來三年最憂慮貿易戰風險。

隆奧與策略聯盟（Strategic Alliances）夥伴從去年12月-今年2月，針對台灣、中國大陸、香港、日本、澳洲、馬來西亞、新加坡、泰國及菲律賓等亞太市場390位高淨值人士，進行線上訪調，每個市場都至少有30位高淨值人士參與，包括富豪個人、以及擁有或經營家族事業的個人，在家族事業群體中，參與者分為兩群，包括資深世代和下一代，其他世代群體包括28歲以下的Z世代、29-47歲的千禧世代、45-60歲的X世代及60歲以上的嬰兒潮世代。

報告顯示，亞太高淨值人士都深感情勢的不確定性，最多受訪者（53.5%）認為經濟衰退是未來三年的主要憂慮，48.1%擔心股市修正或崩盤，嬰兒潮世代又比Z世代或千禧世代更擔心市場回檔。

擔心貿易戰的受訪者比率為第三高，為41.2%，且以台灣高淨值人士的擔心比率最高，達53.2%，其次為香港和菲律賓的50%，澳洲擔心的比率則最低，僅23.4%，可能反映台灣和香港對美中貿易與地緣政治緊張的曝險較高。

資安風險則並非重大憂慮，只有17.9%認為資安風險是未來三年的風險之一，較成熟的澳洲、香港及新加坡對資安風險的憂心程度，高於其他亞太市場，以年齡族群來看，Z世代和千禧世代比X世代或嬰兒潮世代更擔心。

投資組合信心與未來規劃

以對自身資產組合的信心來看，澳洲（60.9%）、中國大陸（50%）及新加坡（44.1%）都有大量受訪者對於自身投資組合結構能達成財富目標，非常有信心，台灣也有接近40%，菲律賓則最沒信心，40%受訪者「不是很有信心」，表達低信心的比率為亞太市場最高。

亞太高淨值人士對未來一年的資產配置規劃調整，也反映對未來情勢的擔憂。這份報告把資產類別分為加密貨幣與數位資產、私募／未上市公司、上市股票、現金與高流動資產、黃金、自家家族事業及其他，結果發現，亞太富豪以多元投資與提高流動性為至高原則，50.4%受訪者希望增加多元性，擴大曝險到更廣泛資產，其次為43.3%的追求更高報酬率，39.4%想進帳更多現金以用於其他地方。

調查顯示，73.7%受訪者都已投資現金或高流動性資產，38.9%有意未來一年加碼投資。在還沒投資現金或高流動資產的受訪者中，43.7%有意在未來一年加碼，比率為各資產類別最高。

在各市場中，中國大陸有50%受訪者想提高對現金或高流動資產的曝險，20.8%評估要加碼10%以上，台灣也有46%希望加碼配置，19%評估提高部位10%以上。

台灣富豪將持續活躍投資上市股票

在台灣，高淨值人士目前已投資的資產中，以上市股票最高，達到81%，且是所有亞太市場最高，其次為現金與高流動資產的接近80%，第三是自家家族事業，為59.5%，而且台灣受訪者也有意未來一年維持高度活躍於上市股票市場，51.6%想加碼，35.9%則有意減碼。

在整體亞太地區，67.5%受訪者都已有上市股票部位，43.6%表示未來一年將加碼，中國大陸對上市股票的胃納較低，僅37.5%受訪者已擁有上市股票部位，比率是亞太各市場最低，但有58.3%受訪者有意未來一年加碼。

黃金方面，30.9%的亞太受訪者都已投資，更有龐大的46.3%有意提高配置，但在還沒有黃金部位的受訪者中，僅25.9%有意投資，可能暗示許多投資人認為金價已高。不過，42.9%的中國大陸市場受訪者計劃未來一年投資黃金，比率最高，台灣也有近20%。

私募與未上市企業方面，31.2%受訪者已投資，35.2%有意提高曝險，在還沒投資的受訪者中，27.1%也想建立部位。以中國大陸和馬來西亞的興趣最高，中國大陸42.3%還沒投資的受訪者想加入投資，馬來西亞有40%。

數位資產部分，僅20.2%亞太高淨值人士已投資，但世代差異很大，21.2%的千禧世代與20%的Z世代都已投資，比率高於嬰兒潮世代的8.4%、與X世代的12.7%，而且71.4%的嬰兒潮世代有意在未來一年減碼，47.2%的千禧世代則想加碼。

亞太 貿易戰 中國大陸 股票

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