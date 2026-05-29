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路透：中國若獲波音提供關鍵零部件 可能增購飛機

中央社／ 台北29日電

川習會後中國公布將採購200架波音飛機，但採購規模較外界預期的約500架少。路透社引述知情人士報導，中國之後可能會追加採購300至500架波音飛機，但這取決於波音會否向中國的航空公司供應關鍵備用零部件。

川習會後，中國商務部公布，按照中美元首達成的重要共識，中國將引進200架波音飛機。同時，美方將為中方提供充足的發動機、零部件供應保障。

路透社28日報導，投資者對於中國公布只採購200架波音飛機，低於外界預期的約500架感到失望。該200架飛機預料會分配給中國國際航空、中國東方航空及中國南方航空。

美國波音公司執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）表示，中國採購200架波音飛機只是首批次，這是一個好的開始，之後會更多訂單。

消息人士表示，中國可能會在稍後時間承諾購買300至500架波音飛機，令採購波音飛機的總數增至700架。但這取決於波音是否會遵守其義務，向中國正使用波音飛機的航空公司提供關鍵備用零部件。因美中緊張的貿易關係，中國的航空公司一直難以取得相關零部件。

報導表示，由2005年至2017年，中國的航空公司平均每年會下訂單採購127架波音飛機，但因美中關係緊張，由2018至2025年，中國平均每年只下單採購6架波音飛機。

波音 路透 川習會

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