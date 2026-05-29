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面臨川普施壓 巴拿馬盼與中國續簽海運協議

中央社／ 巴拿馬市28日綜合外電報導

儘管美國總統川普持續施壓、試圖掌控巴拿馬運河，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天表示，他有信心可與中國續簽海運協議。

路透報導，巴拿馬和中國於2017年建交後，雙方簽署海運協議，讓懸掛巴拿馬國旗的船隻在中國港口享有優惠港口費率及簡化行政程序，這項協議將於今年到期。

儘管巴拿馬抱怨，在香港企業經營巴拿馬運河2座港口的特許權遭撤銷後，巴國船隻如今在中國面臨更嚴格的管制，巴國仍尋求續簽協議。

雙方糾紛源自巴拿馬最高法院1月裁定撤銷長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）的合約，使其喪失運河位於太平洋端的巴爾博亞港（Balboa）及大西洋端克里斯托巴港（Cristobal）的經營權。

川普則主張掌控這條重要的跨洋水道，理由是巴拿馬運河實際上是由中國控制。目前運河是由1個獨立於巴國政府之外的自治機構負責管理。

巴國外交部長艾查（Javier Martinez-Acha）與中國外長王毅26日在紐約會面，試圖緩解相關情勢。

會後穆里諾在記者會上表示，這場會談「毫無疑問是重要的一步」，他相信談判將順利進展，也期待「彼此尊重的對話」。

巴拿馬 川普 巴拿馬運河

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