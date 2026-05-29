SpaceX要IPO AI泡沫下的圈錢大戰

當前人工智慧(AI)產業的三大巨頭：馬斯克的SpaceX、奧特曼的OpenAI和阿莫戴的Anthropic，都在準備進行金融市場的首次公開發行(IPO)。金融市場預估SpaceX的目標估值將達到1.75兆美元，成為美國史上最大IPO案：而OpenAI最近的估值為8520億美元，剛完成新一輪650億美元融資的Anthropic估值則是達9650億美元。

火箭和衛星公司SpaceX於5月20日提交IPO申請，預計最快於6月12日上市，希望搶在OpenAI和Anthropic前，率先進入新股市場。有趣的是三家公司之間的關係：馬斯克和阿莫戴分別於2018年和2020年自OpenAI出走，即將進行的IPO除了加劇了三人之間的競爭，也引發了哪家公司能夠獲得最雄厚資金的爭奪戰。

在不斷燒錢的AI擴張路徑上，經過幾輪的融資，該上車的私募基金和機構投資人都已經提前卡位。以IPO開放散戶投資，是能夠吸納資金的最後一個方式。而以這三家公司深耕AI產業的名聲，它們都自信能夠獲得廣大散戶投資人的青睞。然而縱使成功地IPO，如願達到市場目標，它們仍須面對市場對其財務基本面的質疑。

雖然用戶基礎日益擴大，這些AI企業的收入確實在增加，但從商業模式來看，它們依然處於巨幅虧損狀態，只好努力地製造輿論噱頭，而現有的付費用戶大多是早期AI的狂熱愛好者，而非大型企業。而愛好者的熱情往往來去匆匆，在不同AI模型中「逐水草而居」，歷史證明，很多泡沫就是這樣破滅的。

就SpaceX而言，馬斯克並不想要投資人認可其財務數據，而是認同他的願景。

SpaceX的招股說明書與其說是財務說明，不如說更像是一份宣傳手冊：前16頁有14頁幾乎全是火箭、衛星和行星的圖片，其願景絕大多數是目前尚不存在的技術和市場領域：像是殖民火星任務和太空AI資料中心，SpaceX的IPO最大賣點其實就是「馬斯克效應」。

對許多人來說，馬斯克將特斯拉打造成全球市值最高的汽車公司，並開發出全球首個可重複使用的火箭和最大的衛星通訊網路，這些成就足以證明投資的合理性。但在SpaceX的三大業務部門中，只有以衛星網路部門星鏈(Starlink)為核心的業務部門在今年第一季獲利，全公司同期仍淨虧19.4億美元，光是AI部門虧損就高達24.7億美元。

以Claude模型系列備受市場推崇的Anthropic雖然預計本季出現小幅獲利，但燒錢速度並未減退。該公司5月剛簽約成為SpaceX的最大客戶，每年須花費150億美元用於資料中心容量和運算能力；之前更與谷歌和亞馬遜達成價值數千億美元的交易。率先發表ChatGPT引爆AI風潮的OpenAI上季營收雖近60億美元，但預計在2030年開始獲利之前，還將燒掉6000億美元的資金。

市場估計2026年大型科技公司在AI基礎設施的總投資將達到約6500億美元，而這些支出都必須在開始獲利之前得到回補，這也就是AI企業必須不斷融資、尋求IPO上市的原因。在私募市場廣受歡迎的宏偉願景，並非總能在股市中經得起考驗，因為一般投資人可能遠比私募基金更難以容忍持續的資金消耗和未兌現的承諾。

除了一般用戶外，昂貴的AI推理成本也讓企業吃不消。許多上市公司開始抱怨AI成本，包括Meta、Shopify、Spotify和Pinterest在最新財報中都指出，不斷上漲的AI和推理成本正在拖累獲利率。不少企業已開始改採「顧問模型」：在一般情況下用廉價的中國開源模型處理大部分工作，只有在遇到無法解決的任務時，才另外使用OpenAI或Anthropic的尖端模型來協助。

AI革命正在改變經濟，也正在改變我們的日常生活。但是每個投資人都應深思：即將到來的AI企業IPO熱潮，究竟會為一般投資人創造持久價值，還是為先期投資者提供獲利了結的退場空間？