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【即時短評】歐盟「晶片法案2.0」：危機應對還是保護主義新工具？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
ASML 所生產、單價高達4億美元的 High NA EUV 極紫外光刻機下半部模組，在比利時晶片研究機構 IMEC 總部展示。路透
ASML 所生產、單價高達4億美元的 High NA EUV 極紫外光刻機下半部模組，在比利時晶片研究機構 IMEC 總部展示。路透

金融時報報導，歐盟正推動「晶片法案2.0」，擬建立全面緊急權力機制。在半導體短缺期間，歐盟執委會可干預供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵訂單、凌駕既有合約，並要求企業提供供應鏈資訊，拒不配合者最高罰30萬歐元。此外，還可啟動聯合採購，由執委會代表多國統一採購，以提升議價能力並防止成員國惡性競爭。

歐洲目前全球半導體製造份額確實只有約 8-10%，遠低於美國（設計與先進製程主導）、台灣（先進邏輯晶片）、韓國等。歐洲在汽車、工業、功率半導體和設備（如ASML的EUV光刻機）有優勢，但高度依賴台灣（TSMC）的高效能先進製程晶片。這在美中緊張、地緣政治風險（台海、出口管制）下，確實是明顯的弱點。COVID期間的晶片荒已讓歐洲汽車業吃盡苦頭，現在再加AI需求爆炸和潛在供應鏈武器化，制定危機應對機制是務實的。

晶片法案2.0 的緊急權力（crisis stage）本質上是把原本晶片法第三支柱（監測與危機回應）的框架具體化，例如強制優先訂單、凌駕合約。要求資訊揭露 + 罰款。聯合採購避免成員國惡性競爭。這類似美國、韓國、日本在關鍵礦產或晶片上的「經濟安全」工具箱。歐盟過去在危機中（如能源）常因27國協調難而效率低，這次想讓執委會有更多執行力。

不過，歐洲內部利益分歧明顯：德國重視汽車、荷蘭掌握設備技術、法國義大利偏好設計。聯合採購易成政治妥協，晶片法1.0已被批評補貼分散、官僚程序繁瑣，提升市占至20%的目標至今仍遙遠。新罰款與強制措施若運用失當，將加劇企業對歐盟的不信任。

更核心的問題是，這類措施屬「治標」非「治本」。歐洲優勢在於設備、材料、功率半導體與工業應用，而非大規模前端製造。若2.0版過度強調管制與補貼，忽略簡化法規、吸引人才、強化與盟友合作，則難以真正提升韌性。過度保護主義也可能招致國際報復，加劇供應鏈碎片化。

總體而言，歐盟「晶片法案2.0」是後全球化時代的務實回應，標誌歐洲從純市場思維轉向「國家安全經濟學」。其成敗不在權力大小，而在能否平衡管制與激勵、危機處理與長期競爭力。

歐盟 供應鏈 歐洲

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