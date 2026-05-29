OpenAI傳當機 API與ChatGPT功能異常、回報問題件數飆高

人工智慧公司OpenAI 29日傳出當機，官網顯示API與ChatGPT出問題，使用者可能會遇到對話功能異常，截稿前時間已持續超過30分鐘。

網路服務故障回報平台DownDetector顯示，5月29日上午11時，用戶回報問題高峰達到4603件。

OpenAI官網狀態頁面顯示，API的部分，用戶可能在登入或新建帳號碰到問題；ChatGPT的用戶則可能在登入、新建帳號與對話時出問題。頁面顯示，OpenAI已對兩者採取緩解措施，目前正在監測恢復情況。