東南亞供應鏈重組 研華檳城擴大邊緣AI布局

東南亞供應鏈重組趨勢持續升溫，全球工業電腦大廠研華擴大布局邊緣AI，並將馬來西亞檳城據點定位為「東南亞共享服務中心」，協助國際企業與在地業者推動數位轉型，加速AI技術與產業生態系整合。

檳城（Penang）是大馬半導體與電子產業重鎮，除位於檳城的峇六拜工業園區（Bayan Lepas IndustrialPark）外，同屬檳城的北海（Butterworth）一帶也聚集大小不同工業區，吸引眾多跨國科技企業進駐。

來自台灣的全球工業電腦大廠研華，落腳北海的薩加再也（Saga Jaya）工業區，設立「東南亞共享服務中心」（Advantech ASEAN Shared Service Center），也是布局東南亞、落實「中國+1」（除了中國，也另尋其他生產基地）策略的重要據點。

中央社記者實地走訪研華檳城據點，在展示空間中陳列各式工業電腦、智慧製造與邊緣AI應用設備，工程人員則透過系統平台，即時監測設備運作與資料傳輸情況。隨著AI應用需求快速增加，研華結合邊緣運算、AIoT與資料整合技術，協助東南亞製造業與供應鏈數位轉型。

◉落實「中國+1」 研華檳城成東南亞技轉據點

研華馬來西亞總經理黃福泉（Elvin Ng）接受中央社記者專訪表示，研華最早進軍東南亞市場是從新加坡開始，2000年進入大馬檳城與吉隆坡設點。20多年來的科技產業趨勢、經濟生態與供應鏈變化，研華持續加碼投資檳城，打造為東南亞重要據點。

他指出，檳城據點除肩負技術移轉角色，也著重建立平台與培育人才，希望透過AI技術成為加速器，協助企業夥伴簡化流程，順利與在地市場接軌。

黃福泉分析，在「中國+1」趨勢下，愈來愈多國際品牌與製造業者將供應鏈轉移至東南亞，尤其檳城因半導體與電子產業聚落成熟，被視為東南亞的「矽谷」（Silicon Valley），吸引大量外資進駐。

◉Edge AI需求升溫 東南亞在地化商機

他指出，AIoT（人工智慧物聯網）發展趨勢近年已進一步演變為結合邊緣運算與人工智慧（AI）的邊緣AI，成為全球科技產業重要發展方向。

黃福泉認為，面對地緣政治與「中國+1」趨勢持續發酵，企業進入東南亞市場後的首要挑戰，是如何整合當地基礎設施與既有系統，並與企業總部串聯。

他並說，邊緣運算需求高度仰賴在地化部署，隨著AI導入製造業與供應鏈速度加快，未來邊緣AI市場需求將呈現倍數成長，而非僅維持雙位數成長幅度。

◉推出WEDA平台 布局AI與數位轉型

談起AI與數位轉型布局，黃福泉表示，馬來西亞政府近年積極提供資源，協助當地中小企業跟上大型企業轉型腳步。研華推出全新WEDA平台，其核心在於結合設備管理與數據管理的邊緣運算應用，協助企業完成落地轉型的「最後一哩路」。

他以檳城半導體與自動化產業為例，說明透過WEDA平台，研華可協助外資企業連結在地市場需求，而其中供應鏈整合與系統銜接，更是企業布局東南亞的關鍵，WEDA平台正扮演這項角色。

◉攜手大馬培育AI人才 強化技轉與產學合作

對於台灣如何協助大馬布局AI與數位轉型，黃福泉認為，最關鍵仍在於人才培訓與技術移轉。他指出，東南亞人才更貼近當地市場需求，研華透過檳城的核心管理團隊，將全球各產業累積的知識與經驗，傳承給下一階段專業經理人。

他指出，研華近年積極推動「產學共創全球拓展計畫」（UCC），作為培育物聯網（IoT）與邊緣AI人才的重要平台。這項計畫於2021年發起，與當地大學共同設計人才培育課程，目前已與檳城理科大學、拉曼理工大學、馬來亞大學及北方大學等校合作，推動多項產學計畫。

至於合作方向，包括提供學生實習專案，透過研華平台與解決方案，結合在地市場需求，實際接觸AIoT與邊緣AI應用。此外，若政府或民間企業有相關研發需求，研華也會提供技術平台與解決方案支援。

◉地緣政治推動供應鏈重組 檳城成外資布局重鎮

談起地緣政治與供應鏈變化，黃福泉認為，馬來西亞會依循全球供應鏈布局方向調整產業策略。無論是美國、歐洲或跨國企業，都將檳城視為東南亞重要投資據點之一。

他分析，相較於偏重金融與服務業的新加坡，馬來西亞更具備人才、語言與地理位置等優勢，未來5至10年發展前景值得期待。

黃福泉說，馬來西亞近年逐步規劃不同州的產業定位，南部柔佛州（Johor）偏向資料中心（data center）發展；北部檳城則聚焦科技與半導體產業，並朝IC設計與AI應用中心方向發展；至於中部吉隆坡，則維持商業與行政樞紐角色。

他提到，部分資料中心近年已逐漸從吉隆坡轉往森美蘭州（Negeri Sembilan）與霹靂州（Perak）等地發展。

隨著全球供應鏈持續重組，檳城正逐步從傳統電子製造基地，轉型為東南亞AI、半導體與智慧製造的重要節點，台灣科技業者也在其中扮演重要角色。