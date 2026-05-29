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中商務部：中美將商定關稅調降 規模各300億美元或更多

世界日報／ 中國新聞組／北京29日電
中國外交部長王毅27日在紐約同美國戰略和工商界人士舉行座談。（新華社）
中國外交部長王毅27日在紐約同美國戰略和工商界人士舉行座談。（新華社）

美國近期擬針對300億美元的中國商品評估調降關稅。針對中美關稅談判最新進展，商務部新聞發言人何亞東28日在例行新聞發布會上稱，雙方經貿團隊將商定具體安排並盡快推動實施。何亞東重申，希望美方信守承諾，為雙方拓展經貿合作創造積極條件。中國外交部同日表示，中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展的態勢。

據新華社報導，何亞東28日在例行記者會上回應中美關稅談判進展的提問時表示，關稅一直是中美經貿關係中的關鍵問題之一。在兩國元首戰略引領下，中美經貿團隊圍繞關稅問題深入溝通，就有關雙邊關稅做出安排。

何亞東說，「希望美方信守承諾，為雙方拓展經貿合作創造積極條件」。同時，雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多。雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排並盡快推動實施。

外媒此前報導，美國貿易代表葛里爾美東時間26日表示，華府與北京已同意成立「貿易委員會」（Board of Trade），初步將針對約300億美元的非戰略性商品，評估雙方可降低或取消哪些關稅。至於哪些中國商品可適用較低關稅，美國政府將徵詢民眾意見。

此外，當地時間5月27日，中國外長王毅在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間與美國戰略和工商界人士舉行座談。他表示，中方願同美方一道，使「建設性戰略穩定關係」盡快落地。

王毅表示，事實證明，中美關係超越雙邊範疇，影響世界和平，關乎人類命運。實現中美關係健康、穩定、可持續發展，是國際社會的共同期待，也是中美兩國應當承擔的使命。搞好中美關係需要雙方相向而行，切實管控分歧，拉長合作清單，壓縮問題清單。中方願同美方一道，落實好兩國元首重要共識，採取具體行動，使「建設性戰略穩定關係」盡快落地。

關稅 美國 中國

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