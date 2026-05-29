快訊

國北教大女廁驚傳針孔「正對蹲式馬桶」 教授證實：警方偵辦中

彰化7歲童站上機車「突暴衝」阿嬤拉不住 遭清潔車輾壓喪命

有自我認知的大象！知名亞洲象「Happy」已在美國安樂死

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟討論「工業加速器法案」 擬要求外企技術轉移防堵陸企擴張

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
歐盟工業戰略專員塞茹爾內（Stephane Sejourne）。（觀察者網）
歐盟工業戰略專員塞茹爾內（Stephane Sejourne）。（觀察者網）

歐盟正討論一項被視為「保衛歐洲產業」的《工業加速器法案》（IAA），擬要求外國企業投資電動車、電池等關鍵產業時，須與歐洲本地企業合資、轉讓技術並在歐洲研發。雖然法案未點名中國大陸，但外界普遍認為，相關條款主要針對近年在歐洲迅速擴張的陸企。

據觀察者網引述香港南華早報報導，歐盟主要成員國28日首次正式討論《工業加速器法案》，德國、法國、義大利、西班牙、荷蘭、波蘭等國大致支持法案方向，但圍繞行政程序、實施時間表，以及是否向非歐盟國家開放等問題仍有分歧，暫未達成一致。

報導指，該法案提出目標，要在2035年前將製造業占歐盟GDP比重重新提升至20%；不過數據顯示，2024年製造業占歐盟GDP比重僅14.3%。歐盟工業戰略專員塞茹爾內（Stephane Sejourne）在會前受訪時表示，大陸當前的工業主導地位，是數十年「國家補貼和非對等市場准入政策的結果」。

塞茹爾內稱，大陸占全球製造業的份額已從2000年的6%增至目前30%，同期歐洲份額則從21%降至14%。他並稱，相關數據提醒歐洲，不能過度依賴遙遠供應鏈滿足關鍵商品需求。

在外資准入方面，IAA要求外國企業投資電動車、電池等關鍵產業時，與歐洲本地夥伴建立合資企業、轉讓技術與專業知識、在歐洲展開研發活動，並遵守嚴格的本地供應鏈規範。

不過，歐盟成員國對法案細節仍有明顯分歧。義大利企業與「義大利製造」部長烏爾索批評，若IAA要等3年後才生效，屆時歐洲恐怕已沒有多少產業值得保護，諷刺該法案恐怕會變成「工業減速器法案」。

報導指，各成員國也針對法案適用範圍展開辯論，核心在於歐盟究竟應推動「歐洲製造」，還是「與歐洲共同製造」，也就是與歐盟簽訂自由貿易協定的國家，是否也能優先參與相關計畫。

法國負責工業事務的部長級代表馬丁（Sébastien Martin）反對擴大開放。他在會中表示，若企業可到越南或其他遙遠地區生產，卻獲得相同補貼，企業為何還要在歐洲設廠，又如何保住歐洲就業崗位。他主張，「歐洲製造」產品應落戶歐洲、在歐洲生產，不能對所有人開放。

不過，波蘭、瑞典等國認為，歐盟推動產業保護的同時，不應疏遠「可信賴夥伴」。德國因與中國貿易投資關係密切，立場也備受關注。正在大陸訪問的德國經濟和能源部長賴歇（Katharina Reiche）27日在北京警告，歐盟針對大陸採取任何措施，都不應損害歐洲對中出口業務。

德國經濟部負責工業事務的國務秘書韋策爾（Frank Wetzel）在會上表示，德國支持IAA，也明確歡迎「歐洲製造」理念。不過，包括德國在內的多個成員國也強調，不應為歐洲企業增加新的監管負擔。

西班牙則支持IAA原則，並強調大陸電動車和電池企業對歐投資，應確保在當地創造價值和就業機會。西班牙歐盟事務國務秘書桑佩德羅表示，歐洲經濟需要維持開放，但也必須確保外國直接投資能保障本地工業能力、合格就業崗位，以及技術和知識轉移。

不過，歐洲工業界對IAA反應保留。德國機械設備製造業聯合會指出，歐洲工業面臨的核心挑戰是能源成本高與監管環境複雜，而不是缺少保護主義政策。德國汽車工業協會、機械製造業協會等也警告，提案中的「歐盟原產」要求恐強行割裂全球供應鏈。

近來，隨著歐盟推行被認為旨在「抵消中國戰略影響」的新貿易與產業政策，中歐貿易摩擦持續升溫。報導稱，歐盟委員會預計29日開會，討論建立一套應對「到歐盟的出口極度激增」的應急機制，並計畫將所謂「保障措施」適用範圍擴大至化工、機械工程等更多產業。

針對與歐盟的貿易摩擦，大陸商務部新聞發言人何亞東21日表示，若歐方以產能過剩為由，炮製針對中國的新的貿易工具，本質上是為掩蓋自身產業困境，抹黑打壓外部競爭。他並稱，若歐方執意推動出台所謂新工具，並對中國企業或產品採取歧視性限制措施，中方將堅決反制。

歐盟 歐洲 德國

延伸閱讀

歐盟擬擴大對陸設進口配額和關稅 陸外交部：歐盟應客觀看待經貿

德陸對話…王文濤批歐盟 經貿限制措施

歐盟擬推晶片法案2.0 鼓勵政府採購本土新創晶片

歐盟擬升高對中貿易防線！祭關稅與配額 防廉價產品摧毀產業

相關新聞

美通膨增溫 Fed估按兵不動

美國通膨持續升溫，個人消費支出（PCE）通膨指數較去年同期上升3.8%，是2023年5月以來最大升幅，且美國第1季國內生產毛額（GDP）遭下修，未如初估值強勁，反映油價上漲的不利影響，但尚未重創經濟。經濟學者預料聯準會（Fed）6月將按兵不動，繼續觀望中東戰爭及經濟情勢的後續變化。

怕台海出事？歐盟擬祭緊急權力 供應短缺時可強制晶片廠改單

歐盟正準備制定一套全面的緊急權力，允許在半導體短缺期間干預歐洲的晶片供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵產品訂單，甚至凌駕既有合約。

雪佛龍CEO：原油庫存告急 未來兩月油價恐再漲

雪佛龍（Chevron）執行長沃斯（Mike Wirth）警告，受伊朗戰事影響，原油庫存持續下滑，未來兩個月油價恐怕還會上漲。

AI執行長在畢業演講被噓、住家被投燃燒彈 「反AI運動」為何升溫？

執行長在畢業演講談AI噓聲四起，AI推動者被槍彈暴力威脅⋯⋯，AI如何從提升生產力的新星，淪落到人人喊打？當AI從科技技術走入政治核心，巨頭準備如何迎擊？

美伊延長停火消息激勵！美股三大指數創新高 標普500指數連六日上漲

美股三大指數周四再創收盤新高，美伊停火延長60天的協議草案的報導激勵市場，通膨數據低於預期也提供支撐，不過美伊和談反覆的不確定性仍讓投資人神經緊繃。

歐盟討論「工業加速器法案」 擬要求外企技術轉移防堵陸企擴張

歐盟正討論一項被視為「保衛歐洲產業」的《工業加速器法案》（IAA），擬要求外國企業投資電動車、電池等關鍵產業時，須與歐洲本地企業合資、轉讓技術並在歐洲研發。雖然法案未點名中國大陸，但外界普遍認為，相關條款主要針對近年在歐洲迅速擴張的陸企。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。