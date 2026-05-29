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美元5月反彈只是曇花一現？華爾街看衰：Q3和Q4連兩季走貶

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
彭博美元指數5月反彈，但華爾街普遍認為第3季和第4季將走貶。路透
彭博美元指數5月反彈，但華爾街普遍認為第3季和第4季將走貶。路透

美元5月上漲，但華爾街普遍認為漲勢恐無以為繼，第3季與第4季料再度走弱。

市場押注美國聯準會將在2027年初之前升息，彭博美元指數5月反彈0.7%，料將寫下自2025年跌勢啟動以來第4次單月上漲。

根據彭博彙整的預測數據，市場預估美元重要指標第3季將下跌逾1%，第4季再跌逾2%。分析師指出，儘管市場押注聯準會將於2027年初前進一步升息，但其他主要央行升息速度可能更快，與此同時，對美伊和平協議的樂觀情緒會削弱美元的避險需求。

摩根士丹利全球總體策略主管Matthew Hornbach表示，歐洲央行與日本銀行未來數月可望持續升息，使美國與其他主要經濟體的利率差距持續縮小，支撐歐元、日圓等主要貨幣相對美元升值。他直言，當前總體環境支持美元走軟。

富國證券策略師Erik Nelson指出，美國經濟與股市的「例外表現」已達相當極端水準，未來可能出現修正，而AI與半導體類股持倉過度擁擠，也使美元面臨新的下行風險。

利率市場目前反映，聯準會到2027年3月前累計升息約30個基點，低於歐洲央行的60個基點、英格蘭銀行的40個基點，日本銀行年底前也可能升息40個基點。

華爾街 美國聯準會 美元指數 美元

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