美財長宣布限制伊朗航班起降加壓 促開荷莫茲海峽

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美國將禁止伊朗航空公司使用降落航點等措施，以擴大對德黑蘭的壓力，並推動重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

法新社報導，貝森特在社群平台X發文表示，華府將「停止伊朗各航空公司在降落航點、加油補給與售票方面的所有權限」，但未提供進一步細節。

他警告：「只有在談判中達成令人滿意的結果，才能終結束這種惡性循環。」

貝森特未具體說明他指的是哪些航空公司，但伊朗國營航空公司伊朗航空（Iran Air）先前已被美國國務院列入制裁名單，而另一家馬漢航空（Mahan Air）也曾成為制裁對象。

不過他今晚在記者會上表示，美國不會「基於宗教理由限制人員流動，因此想前往麥加（Mecca）或麥地那（Medina）朝聖的伊朗人，仍將予以放行」。

他並表示：「如果是出於正當的人道主義原因，我們也同樣會予以放行。」

在他發表這番最新聲明之前，美國財政部才於昨天宣布，將制裁伊朗的「波斯灣海峽管理局」（PersianGulf Strait Authority）。該機構是德黑蘭當局新成立的單位，負責對通過荷莫茲海峽的船隻收取通行費。

自2月28日美以聯軍空襲伊朗以來，德黑蘭當局已實質上封鎖這條身為能源運輸咽喉的戰略水道，導致全球能源價格自此一路飆升。

雖然在外交官推動談判解決的努力下，美伊軍隊自4月8日起便維持停火狀態，但雙方今天仍互相發動攻擊。