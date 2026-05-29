聽新聞
0:00 / 0:00
三星電子率先向客戶送樣HBM4E 搶攻AI記憶體先機
三星電子率先向客戶提供業界最先進的記憶晶片樣本，在供應輝達（NVIDIA）在內晶片設計商 AI加速器的關鍵零組件的競賽中，搶占先機。
三星電子表示，已開始將12層HBM4E送樣給主要客戶。三星電子2月也才啟動 HBM4量產，原本規劃第2季送樣，這里程碑凸顯三星電子在高頻寬記憶體（HBM）市場發展迅速。
三星表示，新晶片速度較上一代HBM4提升逾20%，採用最新的1c DRAM製程技術，即第六代10奈米級DRAM，搭配三星4奈米的邏輯基底晶片。
HBM 晶片將動態隨機存取記憶體（DRAM）多層垂直堆疊，既能大幅提升資料傳輸速度，也能降低功耗，如今已成為AI 處理器不可或缺的關鍵元件。
三星搶先布局12層HBM4，有助於強化對抗SK海力士等競爭對手的地位。若能搶先競爭對手取得客戶認證和訂單，將有助於三星在高階記憶體領域重拾動能。三星的客戶涵蓋超微（AMD）、輝達和Google。
SK海力士今年4月表示，目標是在2027年實現HBM4E量產，並計劃在今年下半年向客戶供應HBM4E樣品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。