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怕台海出事？歐盟擬祭緊急權力 供應短缺時可強制晶片廠改單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐盟擬擴大介入半導體供應鏈的權力。圖為德國Bosch半導體工廠。路透
歐盟擬擴大介入半導體供應鏈的權力。圖為德國Bosch半導體工廠。路透

歐盟正準備制定一套全面的緊急權力，允許在半導體短缺期間干預歐洲的晶片供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵產品訂單，甚至凌駕既有合約。

金融時報報導，若半導體短缺威脅到武器、醫療設備、數位基礎設施等重要產品供應，歐盟執委會將可要求企業提供供應鏈資訊，拒不配合者最高可被處以30萬歐元罰款。

歐盟還可啟動聯合採購機制，由執委會代表多個成員國統一採購晶片，以提高議價能力並避免成員國在有限供應上彼此競爭。

在美中緊張局勢升溫之際，歐洲愈來愈擔心半導體可能成為經濟脅迫工具，尤其歐洲高度依賴台灣供應高效能晶片。

歐盟目前全球半導體產量占比不到10%，原定2030年前將市占率倍增的目標也落後進度。

草案預計下周公布，仍可能修改。若正式上路，將大幅擴大歐盟直接介入半導體供應鏈的權力。

歐盟 台海 供應鏈 晶片

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