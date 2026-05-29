聽新聞
0:00 / 0:00
怕台海出事？歐盟擬祭緊急權力 供應短缺時可強制晶片廠改單
歐盟正準備制定一套全面的緊急權力，允許在半導體短缺期間干預歐洲的晶片供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵產品訂單，甚至凌駕既有合約。
金融時報報導，若半導體短缺威脅到武器、醫療設備、數位基礎設施等重要產品供應，歐盟執委會將可要求企業提供供應鏈資訊，拒不配合者最高可被處以30萬歐元罰款。
歐盟還可啟動聯合採購機制，由執委會代表多個成員國統一採購晶片，以提高議價能力並避免成員國在有限供應上彼此競爭。
在美中緊張局勢升溫之際，歐洲愈來愈擔心半導體可能成為經濟脅迫工具，尤其歐洲高度依賴台灣供應高效能晶片。
歐盟目前全球半導體產量占比不到10%，原定2030年前將市占率倍增的目標也落後進度。
草案預計下周公布，仍可能修改。若正式上路，將大幅擴大歐盟直接介入半導體供應鏈的權力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。