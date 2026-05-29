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Costco上季獲利亮眼 會員續約率高 加油站出現空前需求

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Costco 執行長維克里斯（Ron Vachris）和分析師的電話會議上說，上季商品銷量「破紀錄」。路透
Costco 執行長維克里斯（Ron Vachris）和分析師的電話會議上說，上季商品銷量「破紀錄」。路透

好市多Costco Wholesale）周三盤後公布上季獲利優於預期，可口見這家會員制量販業者愈來愈受精打細算的美國消費者歡迎。

截至 5 月 10 日的會計年度第 3 季，Costco排除特定項目後的每股盈餘為4.93美元，超越分析師預估的平均水準。這一季會員續約率為89.7%，略高於市場預期。

Costco近年來憑藉很有競爭力的定價、大包裝規格和推陳山新且令人眼睛為之一亮的商品，不斷大市占率。由於消費者力求減輕全球燃料成本上漲的負擔，好市多常較同業便宜的汽油價格，也成了另一項優勢。

從這份亮眼的財報看來，儘管物價再度上揚、消費者信心疲弱，美國消費者仍持續掏錢消費。

好市多周四盤後小漲不到1%，今年以來截至周四上漲15%。

Costco 執行長維克里斯（Ron Vachris）和分析師的電話會議上說，上季商品銷量「破紀錄」，加油站業務也出現「前所未見的需求」。他還說，許多消費者是第一次使用好市多的加油站。

這家美國規模最大的會員制量販店，提供的商品種類相對精簡，大約只有 4,000 種，遠少於傳統雜貨連鎖店的數萬種。但不斷變換的商品品項，加上付費會員制度，有效吸引消費者一再上門。Costco顧客通常較為寬裕，受經濟放緩的影響較小。

Costco 上季商品的平均售價微幅上漲，但該公司也投入資源，壓抑牛肉、雞蛋和汽油等日常必需品的價格。由於樹脂成本上揚，非食品類的價格預料會變貴。

財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，消費習慣保持穩定，並說消費者雖然願意花錢，但對「品質、價值和新鮮感的要求極高」。

Costco也表示，Costco 已經開始提交關稅退款申請。相關程序會在未來幾個月陸續完成，退款最快可能在申請後兩到三個月入帳。

Costco 加油站 油價 好市多

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