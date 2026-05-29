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OpenAI退位！Anthropic估值飆9,650億美元 登AI新創王座

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Anthropic完成650億美元募資後，估值衝上9,650億美元，首度超越OpenAI，登上AI新創估值王座。路透
Anthropic完成650億美元募資後，估值衝上9,650億美元，首度超越OpenAI，登上AI新創估值王座。路透

開發AI聊天機器人Claude的Anthropic，完成一輪650億美元的募資，包含新資金後估值衝到9,650億美元，一舉超越勁敵OpenAI的8,520億美元，成為全球最有價值的AI新創公司。這筆交易在短短數周內敲定，凸顯AI熱潮持續升溫，資金正以前所未見的速度湧向領先業者。

本輪募資由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks與Sequoia Capital共同領投，知情人士透露，四家機構均投入超過20億美元。

此外，Google持續加碼，作為先前宣布投資最高400億美元承諾的一部分。亞馬遜投入50億美元，也屬於此前承諾的一部分。

記憶體大廠美光、三星電子與SK海力士也有出資，金額未披露，有助推動募資規模遠超過Anthropic最初設定的300億美元目標。

Anthropic成立於2021年，由一群前OpenAI員工創辦。近年憑藉Claude系列模型快速崛起，產品廣泛應用於程式開發、企業辦公與資安領域。

根據Anthropic資料，本月的年化營收已突破470億美元。知情人士透露，Anthropic告訴投資人，年化營收可望在下月底突破500億美元。相較下，去年7月僅約40億美元。彭博資訊此前報導，Anthropic預估第2季營收將達109億美元，較前一季增加逾一倍，有望迎來首次單季獲利。

Anthropic表示，新資金將主要用於採購足夠的運算能力，以因應Claude服務暴增的需求。

在業績快速成長與市場需求強勁帶動下，Anthropic與OpenAI皆可能最快在今年秋季啟動首次公開發行（IPO）。本輪募資完成後，Anthropic仍預計按原定時程推進上市計畫，投資人也希望在IPO前進一步擴大持股。

另據彭博資訊報導，私募巨擘Apollo Global Management正洽談一筆規模達360億美元的債務融資，目的是為Anthropic採購Google客製化AI晶片TPU及相關AI基礎設施提供資金。這顯示AI基礎設施建設已從股權募資擴大至大型債務融資，反映業界為搶奪算力資源而展開的新一輪軍備競賽。

亞馬遜 Google OpenAI

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