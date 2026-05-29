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AI伺服器需求爆發 戴爾財測驚艷 盤後股價飆漲近30%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴爾公布第1季度營收大漲88%至438億美元，高於分析師平均預估的355億美元，創下重新上市以來最大成長。路透
戴爾公布第1季度營收大漲88%至438億美元，高於分析師平均預估的355億美元，創下重新上市以來最大成長。路透

戴爾（Dell Technologies）公布的全年度業績展望遠超分析師所料，反映AI伺服器需求的強勁成長。戴爾周四盤後股價應聲飆漲約30%。

戴爾發布新聞稿預測，截至2027年1月的會計年度營收約1,670億美元，其中AI伺服器銷售貢獻600億美元，成長144%。更新的業績展望高於原本預估的1,400億美元，也超越彭博彙整分析師平均預估的1,421億美元。

戴爾營運克拉克（Jeff Clarke）在新聞稿中說，截至5月1日一季（公司會計年度第1季）內拿下244億美元的AI訂單，AI伺服器銷售額達161億美元，年增757%。「AI商機沒有任何放緩的跡象。」

戴爾股價收盤報317.05美元，盤後一度漲至高峰420美元。戴爾伺服器事業視為AI大贏家，帶動今年股價截至周四收盤大漲逾150%。

戴爾公布第1季度營收大漲88%至438億美元，高於分析師平均預估的355億美元，創下重新上市以來最大成長。除AI相關產品外，傳統採用中央處理器（CPU）的伺服器銷售也拉抬了業績，這部門營收較去年同期幾近翻倍，達85億美元。

克拉克在業績發布後的法說會上說，截至本季，AI伺服器待履行訂單積壓達513億美元。

戴爾財務長甘迺迪（David Kennedy）接受彭博電視訪問時說，隨著客戶的重心從訓練AI模型轉向實際應用，為戴爾在AI伺服器以外的產品創造了新機會。他說：「這讓我們長期能有更廣泛、更持久的成長動能。」

由於記憶晶片價格急速攀升，戴爾持續致力於控制成本並改善獲利空間。上季排除特定項目後的每股盈餘為4.86美元，遠高於分析師平均預估的2.99美元。

戴爾股價飆漲，川普是一大受惠者。根據美國政府申報資料，川普在今年第1季成為戴爾股東。他本月還在白宮一個場合上說：「去買戴爾吧。」

周三，美國國防部宣布和戴爾簽訂一份五年、價值97億美元的合約，提供微軟365生產力服務。

彭博 戴爾 伺服器

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