台積電ADR連三日上漲再創新高 較台北交易溢價16.3%

台積電ADR周四上漲0.5%，收在歷史新高424.86美元，連三日上漲，較台北交易溢價16.3%。

美股三大指數周四再創收盤新高，美伊停火延長60天的協議草案的報導激勵市場，通膨數據低於預期也提供支撐，不過美伊和談反覆的不確定性仍讓投資人神經緊繃。

道瓊工業指數上漲24.69點，漲幅0.05%，收50,668.97點；標普500指數上漲43.27點，漲幅0.6%，收7,563.63點，連續六個交易日走高；那斯達克指數上漲242.74點，漲幅0.9%，收26,917.47點。標普500指數正邁向連續九周收漲，如此連漲走勢自1985年以來僅出現過四次。

費城半導體指數反彈1%，超微（AMD）大漲4.6%，輝達（NVIDIA）漲0.8%。邁威爾科技（Marvell Technology）大漲3%，瑞銀將目標價從195美元調高至230美元，今年以來漲幅已逾一倍。

台灣加權股價指數周四下跌620.36點，收在44,636.44點。台積電（2330）跌0.2%收在2,295元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM 2,669.40 +0.50 2,295.00 +16.31

日月光 ASX 637.72 +3.92 627.00 +1.71

聯電 UMC 142.50 +2.07 142.00 +0.35

中華電 CHT 136.69 -0.53 136.50 +0.14