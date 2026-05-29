美伊延長停火消息激勵美股三大指數創新高 標普500指數連六日上漲

美股三大指數周四再創收盤新高，美伊停火延長60天的協議草案的報導激勵市場，通膨數據低於預期也提供支撐，不過美伊和談反覆的不確定性仍讓投資人神經緊繃。

道瓊工業指數上漲24.69點，漲幅0.05%，收50,668.97點；標普500指數上漲43.27點，漲幅0.6%，收7,563.63點，連續六個交易日走高；那斯達克指數上漲242.74點，漲幅0.9%，收26,917.47點。標普500指數正邁向連續九周收漲，如此連漲走勢自1985年以來僅出現過四次。

費城半導體指數反彈1%，超微（AMD）大漲4.6%，輝達（NVIDIA）漲0.8%，台積電ADR漲0.5%。邁威爾科技（Marvell Technology）大漲3%，瑞銀將目標價從195美元調高至230美元，今年以來漲幅已逾一倍。

Axios報導，美伊已就延長停火60天達成協議草案，消息人士告訴路透，協議仍需川普批准，伊朗媒體則說文本尚未最終敲定。消息一出，油價回吐漲幅，美債殖利率下滑。

周四公布的數據顯示，4月個人消費支出（PCE）物價低於預期，經通膨調整後的消費者支出月增0.1%，符合市場預期。不過美國第1季GDP按年率成長下修至1.6%，本季成長動能預料會放緩。初領失業救濟人數小幅上升，顯示勞動市場依然穩定。

Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）說：「美股早盤略有震盪，但得益於財報穩健、通膨緩和以及美伊可能達成協議，大盤隨後獲得買盤支撐。」

Harris Financial Group管理合夥人考克斯（Jamie Cox）說：「有關協議的消息反反覆覆，令交易員神經高度緊繃，且傾向於做多以免錯失行情。更棘手的是，推動通膨的因素可能不會像市場希望的那樣迅速消退。」

摩根士丹利投資管理副投資長坎達里（Gitanjali Kandhari）說：「市場繼續忽略這些風險，因為全球經濟和企業獲利依然相對穩健。地緣政治動盪最終可能加速AI相關領域的支出，包括網路安全、國防科技、能源基礎建設和供應鏈韌性，從而強化長期投資邏輯。」

Snowflake股價大漲36%，該公司調高全年產品營收展望，並宣布與亞馬遜AWS達成一項五年、價值60億美元的AI基礎建設協議，帶動同業Datadog和MongoDB跟漲。

微軟大漲3.5%，The Information報導，微軟下周將發布新的程式編寫模型。醫療保健股和科技股均領漲，無人機概念股也普遍走高，Unusual Machines大漲近11%，因華爾街日報報導川普政府正就資助無人機業者有所磋商。