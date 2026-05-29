與新聯準會主席共進早餐 美財長：相信他會平衡通膨和成長

美國聯準會新任主席華許日前宣誓就職，財政部長貝森特28日表示，他相信華許會做出正確的事情來平衡通膨和經濟成長。

美國白宮日前舉行美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）的宣誓就職儀式；華許表示，將帶領聯準會進行改革，並呼籲聯準會官員應以智慧與清晰判斷、「獨立性」與決心來追求政策目標。華許成為自葛林斯潘 (Alan Greenspan) 1987 年以來，首位在白宮完成宣誓就職的聯準會主席。

川普聲稱，希望華許在政策上能保持獨立性，只要將工作做好，別看他，也別看任何人，照華許自己的方式做，把事情做好。不過川普隨後在紐約州薩芬（Suffern）的造勢活動中，卻預告「利率將很快下降」。

川普在鮑爾擔任聯準會主席期間多次表達不滿，希望聯準會降息，更曾發函給鮑爾，點名有34個國家的利率都比美國低，白宮更一度指控聯準會政治化，指鮑爾在2024總統大選之前多次降息，暗示鮑爾為拜登助選；現年73歲的鮑爾現在雖然卸任聯準會主席，但仍將擔任聯準會理事，直到2028年1月底。

盡管川普持續要求降息，但市場目前仍普遍預期，聯準會大部分時間可能維持利率不變。

貝森特28日主持白宮記者會，被問及川普稱利率預料很快下降，但與市場預期不符，媒體詢問何者正確？貝森特沒有正面回答，只說他曾公開表示，認為市場有可能回到顯著的通膨放緩（substantial disinflation），更重要的是，川普政府現在有嶄新的聯準會。

貝森特指出，財政部長和聯準會每周都共進早餐或午餐，他今天第一次與華許一起吃早餐，並表示，他相信華許會做對的事情來平衡通膨和經濟成長。

至於有媒體詢問說，貝森特是否在早餐會中向華許提出降息的要求，貝森特回答說，他與鮑爾共進41次早餐，從來沒有這麼做過，意指他也不會向華許這麼做。