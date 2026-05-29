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瑞士製藥大廠控中國抗生素傾銷 向歐盟提申訴

中央社／ 蘇黎世28日綜合外電報導

瑞士製藥集團山德士（Sandoz）今天表示，已向歐洲聯盟（EU）提出反傾銷申訴，指控中國進口、一種廣泛使用的抗生素阿莫西林（amoxicillin）原料存在傾銷行為。

法新社報導，作為全球最大的學名藥製造商之一，山德士表示，公司已發現「扭曲市場行為的明確跡象」，包括低於成本的定價，以及中國當局對出口至歐洲產品的國家補貼。

山德士公司指出，這類支持導致歐洲本地無法與之競爭，進而威脅到歐洲的阿莫西林生產。山德士稱，這是製藥領域數十年來首例這類反傾銷案件。

山德士執行長賽諾（Richard Saynor）透過聲明表示：「現實情況是，目前全球高達90%的抗生素活性藥物成分是在歐洲以外生產，主要是在中國。這是一個關鍵的戰略弱點。」

他說：「目前的市場條件並未反映公平競爭，它們系統性地使具備韌性的歐洲生產端處於劣勢，並面臨失去關鍵製造能力的風險。」

歐盟 歐洲

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