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科技股領漲美股收紅 標普500、那指再創新高
在科技股領漲下，美國股市標普500指數與那斯達克綜合指數今天收盤再創新高，與此同時，市場也在評估美國與伊朗談判代表據傳已就延長停火達成協議一事。
道瓊工業指數小漲24.69點或0.05%，收報50668.97點。
標普500指數上漲43.27點或0.58%，收在7563.63點。
那斯達克綜合指數上揚242.74點或0.91%，收26917.47點。
費城半導體指數揚升126.96點或1.00%，收12829.14點。
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