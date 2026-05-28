歐洲央行4月按兵不動是勢均力敵決定 暗示準備升息

根據歐洲中央銀行（ECB）今天公布的4月貨幣政策會議紀錄，當時將基準利率維持不變，是在正反意見「勢均力敵下」勉強做出的決定。這是又一跡象顯示其正準備升息。

法新社報導，這份會議紀錄顯示，當時有幾名決策官員特別提到，將歐洲央行主要存款利率維持在去年6月以來水準2%，是「難分高下」的決定，他們不反對升息。

這些官員最後決定支持按兵不動，條件是歐洲央行對外溝通時須強調會密切注意物價走勢，以及強調會「堅守讓貨幣政策能確保通貨膨脹持穩於目標水準」。

會議紀錄還說，儘管目前證據顯示，油價上漲所帶來可能令通膨進一步升溫的第二輪效應（second-roundeffect）仍有限，例如工資攀升；但通膨顯然面臨升高壓力，中東衝突「可能比原先預期持續更久」。