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法國新創Mistral AI 擬設計自研晶片

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

法國Mistral AI公司正探索設計自家人工智慧（AI）晶片，將來可能發展自研晶片，還打算朝應用實體AI技術的先進製造領域擴張，已和空中巴士、寶馬汽車（BMW）等新客戶敲定協議。

Mistral AI執行長門施接受CNBC訪問，暢談半導體抱負，凸顯有意強化對自家基礎設施的掌控，以利與美國AI巨人OpenAI和Anthropic競爭。他說：「當然，這很有意思。」指的是發展自研晶片。

門施說，客製化晶片讓公司能「顯著降低部署詞元（token）的成本」。詞元是AI模型處理的數據單位。

他還說：「我認為，到某個時點，或許會擁有這些晶片。但目前而言，我們還會仰賴輝達這個很棒的夥伴。」

Mistral核心事業是開發AI模型，但也投資設置以輝達晶片為基礎的資料中心，被視為OpenAI和Anthropic的歐洲對手。

Mistral並宣布，計劃把AI應用在設計、模擬和品管等工業流程。門施表示，歐洲一大強項在高階製造業，而進軍實體AI的計畫是要把「智慧植入實際存在的產品」。

空中巴士已同意五年合約，將在商用機、直升機和太空事業採用Mistral技術。BMW將用模擬產生的巨量數據訓練專業AI模型。這些協議的財務條件未公開。

法國 設計 空中巴士

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