聽新聞
0:00 / 0:00
法國新創Mistral AI 擬設計自研晶片
法國Mistral AI公司正探索設計自家人工智慧（AI）晶片，將來可能發展自研晶片，還打算朝應用實體AI技術的先進製造領域擴張，已和空中巴士、寶馬汽車（BMW）等新客戶敲定協議。
Mistral AI執行長門施接受CNBC訪問，暢談半導體抱負，凸顯有意強化對自家基礎設施的掌控，以利與美國AI巨人OpenAI和Anthropic競爭。他說：「當然，這很有意思。」指的是發展自研晶片。
門施說，客製化晶片讓公司能「顯著降低部署詞元（token）的成本」。詞元是AI模型處理的數據單位。
他還說：「我認為，到某個時點，或許會擁有這些晶片。但目前而言，我們還會仰賴輝達這個很棒的夥伴。」
Mistral核心事業是開發AI模型，但也投資設置以輝達晶片為基礎的資料中心，被視為OpenAI和Anthropic的歐洲對手。
Mistral並宣布，計劃把AI應用在設計、模擬和品管等工業流程。門施表示，歐洲一大強項在高階製造業，而進軍實體AI的計畫是要把「智慧植入實際存在的產品」。
空中巴士已同意五年合約，將在商用機、直升機和太空事業採用Mistral技術。BMW將用模擬產生的巨量數據訓練專業AI模型。這些協議的財務條件未公開。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。