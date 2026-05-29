聽新聞
0:00 / 0:00

亞馬遜晶片奪單60億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

軟體公司Snowflake和亞馬遜Amazon）旗下網路服務事業AWS簽約，成為亞馬遜最新的晶片客戶，以因應AI代理持續擴張所帶來的運算硬體需求。

Snowflake 27日表示，計劃未來五年支付60億美元，採用AWS資料中心中的Graviton晶片。Graviton是AWS於2018年推出的中央處理器（CPU），是驅動智慧手機、筆電等個人裝置、車用電腦、資料中心伺服器和先進AI系統的核心運算元件。

Snowflake同日也公布優於預期的全年展望，在截至2027年1月的會計年度，Snowflake預估產品營收將成長約31%至58.4億美元，高於今年2月預測的56.6億美元，也超越分析師平均預估的56.8億美元。產品銷售約占該公司總營收的95%。

上季表現也不錯，營收年增33%至13.9億美元，至於本季調整後營業利潤率預估可達12.5%，產品收入為14.15億至14.2億美元，均優於市場預期。

不過因投資人近來擔心AI可能徹底顛覆軟體業的商業模式，Snowflake股價今年來已下跌約20%。

Amazon 亞馬遜

延伸閱讀

Snowflake斥資60億美元採用AWS晶片 業績展望優於預期 盤後大漲近30%

AI需求升溫 美滿電子科技客製化晶片營估破百億美元

邁威爾CEO說AI訂單超強勁 上修今、明年度營收財測

AI專用晶片需求爆發！邁威爾：客製化晶片2029營收將突破百億美元

相關新聞

美通膨增溫 Fed估按兵不動

美國通膨持續升溫，個人消費支出（PCE）通膨指數較去年同期上升3.8%，是2023年5月以來最大升幅，且美國第1季國內生產毛額（GDP）遭下修，未如初估值強勁，反映油價上漲的不利影響，但尚未重創經濟。經濟學者預料聯準會（Fed）6月將按兵不動，繼續觀望中東戰爭及經濟情勢的後續變化。

馬斯克打造Terafab 郭明錤：「這家台廠」可能是關鍵拼圖

天風國際證券分析師郭明錤28日在社群發文指出，據他最新的產業調查，在多家客製化ASIC廠商中，聯發科較有可能成為馬斯克的AI晶片廠Terafab的合作對象，為馬斯克團隊生產所需晶片。這項策略合作可望強化Terafab的執行效率，並提升聯發科AI ASIC的產業定位與附加價值。

富豪家族避險 減持美元 歐元、瑞郎受青睞

瑞銀集團（UBS）最新調查顯示，全球富豪家族正在減少對美元的配置，主要是鑒於地緣政治緊張局勢和主權債務不斷增加，促使他們重新評估投資組合的風險，以因應全球不斷變化的局勢。

南韓7月可能升息1碼

南韓央行28日維持利率不變，但首次主持政策會議的新任總裁申鉉松，在會議後的記者會上盡顯鷹姿，他說，考量到金融穩定疑慮加劇，加上中東危機引發的通膨壓力，確有必要調高利率。彭博經濟研究預計該央行最快將在7月升息1碼。

川普擬注資民營無人機業

川普政府傳出正與幾家美國無人機業者洽談資金合作協議，要協助提升國內的無人機製造能力並降低成本。

Meta AI機器人推付費訂閱制 訂每月7.99、19.99美元兩種方案

Meta首度向消費者銷售Meta AI聊天機器人訂閱服務，是該公司建立人工智慧（AI）商業模式的一大步，有助抵銷在AI領域投入的數千億美元成本。該公司執行長祖克柏也說，若建置過多運算資源，可能進入雲端運算市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。