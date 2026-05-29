亞馬遜晶片奪單60億美元

軟體公司Snowflake和亞馬遜（Amazon）旗下網路服務事業AWS簽約，成為亞馬遜最新的晶片客戶，以因應AI代理持續擴張所帶來的運算硬體需求。

Snowflake 27日表示，計劃未來五年支付60億美元，採用AWS資料中心中的Graviton晶片。Graviton是AWS於2018年推出的中央處理器（CPU），是驅動智慧手機、筆電等個人裝置、車用電腦、資料中心伺服器和先進AI系統的核心運算元件。

Snowflake同日也公布優於預期的全年展望，在截至2027年1月的會計年度，Snowflake預估產品營收將成長約31%至58.4億美元，高於今年2月預測的56.6億美元，也超越分析師平均預估的56.8億美元。產品銷售約占該公司總營收的95%。

上季表現也不錯，營收年增33%至13.9億美元，至於本季調整後營業利潤率預估可達12.5%，產品收入為14.15億至14.2億美元，均優於市場預期。

不過因投資人近來擔心AI可能徹底顛覆軟體業的商業模式，Snowflake股價今年來已下跌約20%。