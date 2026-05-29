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財測看出端倪 惠普仍在應對記憶體漲價挑戰

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

惠普（HP）上季營收獲利均超越市場預期，但其財測顯示，本季仍在應對記憶體晶片價格大幅上漲帶來的挑戰。

美股27日盤後惠普公布，截至7月的本季，不計重組成本等項目的每股盈餘，預估將介於61至71美分之間。儘管預測區間中值66美分高於市場平均預期，但據彭博彙編數據，部分分析師的預估高達73美分。

隨著客戶汰換設備，並投資新系統以搭上人工智慧（AI）熱潮，惠普正從中受惠。但AI需求也造成記憶體晶片短缺，成本迅速攀升。為了因應，惠普已調漲價格、引進更多供應商，並調整部分產品設計，以降低記憶體需求。

代理執行長布魯薩德（Bruce Broussard）表示，本季記憶體與儲存裝置成本上升，預期下半年價格還會持續走高。他在財報公布後的電話會議中指出，惠普正執行一套「協調供給、需求與產品配置決策」的計畫，但仍預期「記憶體與儲存設備市場的環境將持續吃緊」。

惠普也將全年調整後每股盈餘的預測上緣下修10美分，成為每股2.9至3.10美元。今年2月時，預測區間為2.9至3.2美元。

關於上季（2026年度第2季）表現，惠普每股盈餘86美分、營收144億美元，雙雙優於分析師平均預估的每股71美分、營收140億美元。調整後營業利益率為7.5%，也高於市場平均預期的6.6%。電腦部門個人系統（Personal Systems）的營收年增13%至102億美元，其中商用PC銷售大增14%，成為主要推動力。

惠普表示，AI PC的出貨成長迅速，在上季PC整體出貨占比達44%，高於前一季的35%，預估AI PC出貨占比將繼續提升，到明年度可望達到60%-70%，到2028年度有望超過70%。

彭博分析指出，PC價格呈現兩位數上漲，有助於部門業績與獲利，但全年每股盈餘指引小幅收斂，顯示部分PC需求可能已提前出貨。這很可能導致下季每股盈餘的預期轉弱。

惠普高層也在電話會議中表示，部分客戶擔心未來價格進一步上漲而提前大量採購，為上季營收額外貢獻2%至3%。

惠普 彭博 營收

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