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南韓7月可能升息1碼

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

南韓央行28日維持利率不變，但首次主持政策會議的新任總裁申鉉松，在會議後的記者會上盡顯鷹姿，他說，考量到金融穩定疑慮加劇，加上中東危機引發的通膨壓力，確有必要調高利率。彭博經濟研究預計該央行最快將在7月升息1碼。

南韓央行決議維持七天附買回利率於2.5%不變，延續自去年7月以來按兵不動的態勢。不過，已有副總裁柳相大在內兩位委員表態支持升息，而更新的六個月前瞻指引也顯示，決策官員未來幾個月更傾向升息。

南韓央行聲明顯示，在風險情境下，委員預料利率六個月內最高可能升息至3.25%。多數預測集中在3%附近，可見對未來半年至少升息兩次的預期轉強。

申鉉松在記者會上坦言，鑑於「金融穩定風險持續存在」，包括「匯率波動、首爾地區房價和家庭債務」，「我們判斷未來有必要在適當時機調高基準利率」。他的語氣比預期來得更鷹。

南韓央行也將今年通膨展望從2月預測的2.2%調高至2.7%，剔除食品和能源價格後的核心通膨也從2.1%調高至2.4%，反映伊朗戰爭引發荷莫茲海峽封鎖後能源成本走高的影響。

南韓 央行 彭博

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