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富豪家族避險 減持美元 歐元、瑞郎受青睞

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
瑞銀集團最新調查顯示，全球富豪家族正在減少對美元的配置。（路透）
瑞銀集團最新調查顯示，全球富豪家族正在減少對美元的配置。（路透）

瑞銀集團（UBS）最新調查顯示，全球富豪家族正在減少對美元的配置，主要是鑒於地緣政治緊張局勢和主權債務不斷增加，促使他們重新評估投資組合的風險，以因應全球不斷變化的局勢。

瑞銀28日公布「2026年全球家族辦公室報告」，指出地緣政治衝突已被家族辦公室列為頭號風險，不論短期或長期皆是如此，而全球債務水準和經濟衰退受到的關注也不斷增加。

其中近三分之一受訪家辦已削減或計劃減少對美元資產的配置，約三分之二受訪者也預計，今年對美元的信心將會減弱。

瑞銀家族機構財管投資長昆克爾表示：「我們目前面對的情況是，客戶擔心自己對美元曝險過高，至少接近一半受訪者是這樣認為的。我們知道，美元兌許多其他主要貨幣仍然被高估。」但對英鎊和歐元等其他主要貨幣也有類似疑慮的比例，則不到10%。更多家辦擴大採用多元貨幣的投資架構，歐元和瑞士法郎漸受青睞。

今年初美國總統川普試圖掌控格陵蘭，並對委內瑞拉出手後，歐洲的富裕階層已開始重新評估對美國的曝險。

瑞銀的調查發現，北美等已開發市場仍是家辦投資組合中的主要骨幹，但其配置也逐漸朝向新興市場股票和基礎建設等另類標的，計劃擴大對亞太、大中華和西歐的曝險，對房地產的配置則減少。

人工智慧（AI）仍是主要的投資主題，65%的家辦已投資AI價值鏈，包括資料中心基建、軟體平台和半導體製造商。

儘管有價格偏高的疑慮，但家辦仍計劃維持甚至提高曝險，在機會與韌性之間取得平衡。其中37%的家辦投資電力與資源、37%投資AI基建，33%投資AI醫療照護。

瑞銀財富管理部門戰略客戶與全球聯通業務主管卡瓦利接受彭博資訊訪問時說：「每次與客戶見面時，去美元化幾乎都會成為話題。家族辦公室不僅是在為短期波動做準備，也是在為一個長期、相互關聯風險並存的時期做準備。」這項調查於1至3月對全球30多個市場的307間家辦進行，這些家辦平均管理資產規模為13億美元，他們代表的家族平均淨資產則為27億美元。

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