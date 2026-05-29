美通膨增溫 Fed估按兵不動

美國通膨持續升溫，個人消費支出（PCE）通膨指數較去年同期上升3.8%，是2023年5月以來最大升幅，且美國第1季國內生產毛額（GDP）遭下修，未如初估值強勁，反映油價上漲的不利影響，但尚未重創經濟。經濟學者預料聯準會（Fed）6月將按兵不動，繼續觀望中東戰爭及經濟情勢的後續變化。

美國經濟分析局（BEA）28日公布，4月整體PCE平減指數比3月上升0.4%，略低於預估的0.5%，以及3月時的0.7%升幅；若跟去年同期相比則上升3.8%，是2023年來最高水準，符合預估，但高於3月時的3.5%升幅。

Fed最看重的核心PCE平減指數比3月上升0.2%，低於預估及3月時的0.3%升幅；若跟去年同期相比，上升3.3%，符合預估，但略高於3月時的3.2%升幅。

個人消費支出比3月增加0.5%，符合預估，但遠低於3月時的1%增幅；扣除通膨後的實質個人消費支出只比3月微增0.1%，符合預估，但低於3月時的0.3%增幅。

個人所得持平，遠遜於預估的0.4%及3月時的0.5%增幅，主因3月民眾退稅收入激增，使4月相對遜色。儲蓄率降到2.6%，是2022年來最低。所得成長消退，儲蓄減少，將影響消費者後續的支出能力。

同日公布的第1季GDP季增年率修正值，從初估的2%下修到1.6%，也低於分析師預估的2%；其中個人消費支出也下修到1.4%（初估值為1.6%）。

另外，失業人數大致平穩。最新一周（5月23日止）首次申領失業救濟金人數為21.5萬人，比預估略多4,000人，也比前周小增5,000人；連續申領人數（5月16日止）為178.6萬人，比之前一周增加1.5萬人。

經濟學者指出，4月通膨持續升高，但由於3月基數已高，因此升幅相對較小，但物價上升壓力仍持續加重；消費支出成長力道減弱，預示第2季經濟成長將受到生活成本升高的拖累。由於中東戰爭糾結未解，油價仍居於相對高檔，Fed沒有降息的條件，不過通膨還沒有嚴峻到必須升息的水位。

Fed副主席傑佛遜、理事庫克、今年有投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里、及沒投票權的芝加哥總裁古斯比，日前也紛紛表示，目前決策考量以抗通膨為優先。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯28日則說，若沒有AI方面的投資，美國的需求將會減弱。

美國勞動市場整體表現相當不錯，不認為AI會導致長期的結構性失業。伊朗衝突對通膨的影響可能在幾個月內攀峰。他認為，美國勞動市場「相當平衡」。