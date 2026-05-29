中東情勢丕變 油價漲幅收斂

兩名美國官員告訴新聞媒體Axios，美伊談判代表已就一份為期60天的合作備忘錄（MOU）建立協議，將是自這場戰爭爆發以來最重大的外交突破，但川普尚未給予最終批准。消息一出，油價漲幅一度從漲2%收斂至僅漲0.2%，隨後又震盪走高，漲約1%。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨28日盤中漲1.2%，至每桶95.29美元；西德州中級原油期貨漲1%，達到每桶89.66美元。

美伊近期重大事件

報導指出，美國官員表示，這份協議的條款已大致底定，但若要達成能符合川普要求的最終協議，仍需要進一步的密集談判。伊朗則尚未證實此事。

美國官員說，這份為期60天的MOU將明文規定通過荷莫茲海峽的航運將「不受限制」。一名美國官員表示，這意味著不收取通行費且不受騷擾，且伊朗必須在30天內清除海峽內的所有水雷。

一名美國官員指出，美國的海軍封鎖也將解除，但進度將依商業航運恢復的程度，同步進行。

官員表示，這份MOU將包含伊朗不尋求發展核武的承諾。文件中也將明定，在60天期間內，首要談判的議題將是如何處理伊朗的高濃縮鈾，以及如何應對伊朗的鈾濃縮活動。

美國將承諾在談判中討論解除制裁與釋放伊朗遭凍結資金等議題。MOU也將包含探討一項新機制，藉此協助伊朗開始接收物資與人道援助。

稍早之前，中東緊張再起，美軍27日於三天內第二度對伊朗發動防衛攻擊，伊朗則瞄準美軍基地，使目前的停火安排益加脆弱，也再次淡化美伊達成和平協議的期望。