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中東戰事推升通膨 美4月PCE年增3.8%符合預期
美國央行聯邦準備理事會（Fed）青睞的通膨指標4月個人消費支出物價指數（PCE）年增3.8%，符合市場預期，但也顯示中東戰事引發通膨上揚，正對美國民間消費造成影響。
綜合法新社與財經媒體CNBC報導，美國商務部今天公布，4月PCE與道瓊新聞社（Dow JonesNewswires）及「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）訪調經濟學家預測的結果一致，並較3月的3.5%進一步升高。
商務部表示，4月PCE經季節調整後月增0.4%，略低於市場預估的增幅0.5%。
剔除食品與能源等價格波動項目的4月核心PCE年增率達3.3%。符合市場預期；月增率為0.2%，略低於市場預估的0.3%增幅。
上月數據顯示通膨持續影響美國消費者支出，可能使聯準會持續觀察，等待物價漲勢趨緩。
聯準會以PCE數據做為判斷和預測通膨的主要指標，並認為核心PCE更能反映長期物價趨勢。
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