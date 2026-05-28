中東戰事推升通膨 美4月PCE年增3.8%符合預期

法拉利本周推出首輛純電超跑Luce，希望這部打著由蘋果傳奇設計師艾夫共同打造、定價55萬歐元的新豪車能吸引舊雨新知。孰料推出後市場噓聲不斷，股價連跌兩天，就連退隱12年的前董座Luca Cordero di Montezemolo也說了重話，「如果我把心裡話全說出來，恐怕會傷害到法拉利」，「他們正冒著摧毀一個傳奇神話的風險，這讓我感到非常痛心。」

2026-05-28 22:46