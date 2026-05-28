生產成本高稅重 米其林輪胎3年內將在法國裁1500人

法國輪胎業巨擘米其林（Michelin）今天宣布，為了因應能源與其他生產成本高昂，以及在法國面臨「工業化國家中稅賦壓力最重國家之一」，未來3年將在當地裁減1500個職位。

米其林的法國暨南歐人資部門主管佛荷沃里（Olivier Faure-Vauris）告訴法新社，這波裁員約占米其林所有法國1萬7000名員工的9%，將以自願優離為主，不會強制解僱；其中2/3在行政單位，其餘1/3在生產線。

米其林已於2024年關閉2座法國工廠，裁減約1200個職位。其執行長孟立國（Florent Menegaux）去年告訴法國國會的1個委員會，米其林在法國的工廠「處於虧損狀態」。

米其林今天在聲明中指出，法國「營運成本高昂，尤其是勞工和能源成本；加上是工業化國家中稅賦壓力最重（的國家）之一」。

米其林公布的今年第一季營收下滑5.4%至62億歐元（約新台幣2267億元），輪胎銷量減少1.4%。