中東戰爭衝擊消費與投資 美國第1季GDP成長下修至1.6%

官方今天公布的數據顯示，美國今年前3個月的經濟擴張幅度低於初步估計，其中受到中東戰爭影響，投資與消費者支出都調降下修。

法新社報導，商務部今天表示，第1季國內生產毛額（GDP）折合年率成長1.6%，自上個月公布的初估值2.0%下修。

分析師警告，美國仰賴人工智慧（AI）投資熱潮來推動經濟成長，隨著伊朗戰爭引發的能源衝擊持續存在，美國面臨消費者疲軟。

商務部表示：「實質GDP較初估值下修0.4個百分點，主要反映了投資和消費者支出的調降。」

儘管如此，2026年第1季經濟成長率仍高於2025年第4季的0.5%。

2025年最後幾個月至2026年初之間的成長步調加快，主要因「政府支出與出口回升，以及投資加速」，消費者支出則是放緩。