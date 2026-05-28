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老債券天王為何看衰美國長債？葛洛斯：霸權式微+雙赤字顧慮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
昔日有「債券天王」之稱的PIMCO共同創辦人葛洛斯表示，美國長期公債價格雖已下跌，但目前價位恐怕還太高昂，凸顯兩大顧慮：美國霸權受到威脅，以及貿易與財政赤字雙飆。路透
昔日有「債券天王」之稱的PIMCO共同創辦人葛洛斯表示，美國長期公債價格雖已下跌，但目前價位恐怕還太高昂，凸顯兩大顧慮：美國霸權受到威脅，以及貿易與財政赤字雙飆。路透

昔日有「債券天王」之稱的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯表示，美國長期公債價格雖已下跌，但目前價位恐怕還太高昂，原因有二：美國霸權受到威脅，「槍炮與奶油」支出過度推升赤字。

世界霸權有賴政策維繫

葛洛斯表示，第二次世界大戰後，美國就軍事和經濟實力而言，無疑是公認的世界霸權。但回顧歷史，全球霸權的誕生和繁榮有賴政策維繫。

從拿破崙政權覆滅到1945年二戰結束，英國憑藉自由貿易、軍力控制開放海域和強勢貨幣，躍為世界霸權。

美國繼之而起，靠的是實施自由貿易、善用地理位置隔絕潛在勁敵的威脅，以及鼓勵發展開放的資本市場，進而導致美元的全球支配地位，得以用便宜價格購買外國進口產品。

「美利堅治世」（Pax America）需要不斷維護，並推行有助維繫這種霸權的政府政策，方能鞏固世界第一的地位。但過去數十年來，不利的趨勢顯而易見，尤其美國貿易和財政「雙赤字」升至每年國內生產毛額（GDP）的6%，最為顯著。川普1.0和2.0政府的政策，更讓情勢急遽變化。

「槍炮與奶油」支出擴大赤字

葛洛斯指出，醫療健保和社會安全給付，已對美國財政構成巨大的包袱，未來也將持續衝擊預算展望，久而久之將平添數十兆美元的成本。國會預算辦公室（CBO）預測，2026年美國公共債務占GDP比率將達到101%，到2036年衝上120%，遠遠超越二戰後創下的106%先前最高紀錄。

另有對伊朗開戰導致的支出，據國防部官員估計，目前為止或許就已超過290億美元，美國未來必須持續提高的軍費支出另計。

因此，可想而知，在未來的年頭，「槍炮與奶油」會持續推升美國的全球信用卡上限，導致美國失去一項維繫霸權所需的條件：強勢美元。

維持霸權的另一要素是自由貿易，也在川普任內開倒車。川普的關稅號稱能在美國掀起一場工業革命，但至今縮減「雙赤字」的效果微乎其微。美國經濟成長也幾乎全靠人工智慧（AI）資本支出撐起。

以軍機和將來的「川普級戰艦」衡量，美國的軍力還是世界最強，但美軍在21世紀戰場上的表現令人質疑，這還是客氣的說法。

所以，美國霸權已受威脅，從中國大陸國家主席習近平5月初敢當著川普的面大談「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap），即可見一斑。這暗示北京自我評估終將成為替代美國的霸權，憑藉的是落實長期的願景--這正是川普短期政策所欠缺的。

美元走貶、殖利率走高反映美霸權式微

投資人在擔心財政與貿易「雙赤字」之餘，也察覺到這些顧慮。逆轉自由貿易政策已導致美元走貶。過去18個月來，貿易加權美元指數（DXY）下跌10%。

過去三個月來，美國30年期公債殖利率已攀升0.5個百分點，升至5.03%上下。葛洛斯認為，若與預期通膨相比，這個價位相對於歷史常態水準而言，似乎還太昂貴。30年期美國抗通膨債券（TIPS）的殖利率僅2.72%，這個「實質」殖利率自2022年1月來已躍升3個百分點。他認為推升殖利率的力量不是通膨，更可能是美國霸權式微，以及對未來政府債務憂心忡忡。

話鋒一轉，葛洛斯說，儘管中國大陸可能希望奪得霸權地位，但將來可能有另一個霸權興起，一舉取代美國和中國大陸。這個霸權的名字可能叫AI，而它未來的主人目前還沒確定。AI變成崛起的新霸權？這想法似乎很怪異，但未來世界誠不可知。

葛洛斯 美國 自由貿易

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