快訊

獨／奪命坡道！北市8旬翁返家輪椅「90度後翻」 重摔腦出血送醫亡

金秀賢最新反擊曝光！假音檔爆料者失蹤 求償飆至300億

台積電震盪收跌、鉅額交易卻點燈亮起「兩盞新高價」 台股有望衝上4萬5千點

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／美伊緊張再度升級 三大指數平盤波動

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股28日早盤在平盤附近波動，美伊緊張再度升級引發投資人擔憂。法新社
美股28日早盤在平盤附近波動，美伊緊張再度升級引發投資人擔憂。法新社

美股28日早盤大致在平盤附近狹幅波動，美伊緊張再度升級，使原本以為即將達成和平協議的希望破滅，同時投資人也在消化剛發布的重要通膨數據。

道瓊工業指數28日早盤下跌170點，或0.3%；標普500和那斯達克綜合指數均跌約0.2%；費城半導體指數跌勢較重，跌幅達1%；台積電ADR也跌逾1%。

在華府發動新一波攻擊後，德黑蘭當局28日瞄準一處美國空軍基地進行攻擊。在此幾小時前，美國總統川普否認外界報導，稱他已和伊朗接近達成協議。油價因此躍漲逾2%，美國公債殖利率也微升，荷莫茲海峽的持續封鎖也加深通膨擔憂。

28日公布的通膨數據顯示，美國4月個人消費支出（PCE）平減指數，比去年同期上升3.8%，升幅為三年來最大，主因是伊朗戰爭之際，使能源價格上漲。

美股 那斯達克 通膨 荷莫茲海峽 伊朗 台積電ADR

延伸閱讀

美股早盤／資安股拖累…三大指數漲跌互見 費半跌1.2%、台積ADR還在漲

台股創高後翻黑…新台幣微貶終止連6升 收31.428元

美國與伊朗再度交火 國際油價反彈亞股多收黑

台股開高走低震盪1,500點 收盤下跌620點、台積電下挫5元

相關新聞

美股早盤／美伊緊張再度升級 三大指數平盤波動

美股28日早盤大致在平盤附近狹幅波動，美伊緊張再度升級，使原本以為即將達成和平協議的希望破滅，同時投資人也在消化剛發布的重要通膨數據。

馬斯克打造Terafab 郭明錤：「這家台廠」可能是關鍵拼圖

天風國際證券分析師郭明錤28日在社群發文指出，據他最新的產業調查，在多家客製化ASIC廠商中，聯發科較有可能成為馬斯克的AI晶片廠Terafab的合作對象，為馬斯克團隊生產所需晶片。這項策略合作可望強化Terafab的執行效率，並提升聯發科AI ASIC的產業定位與附加價值。

老債券天王為何看衰美國長債？葛洛斯：霸權式微+雙赤字顧慮

昔日有「債券天王」之稱的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯表示，美國長期公債價格雖已下跌，但目前價位恐怕還太高昂，原因有二：美國霸權受到威脅，「槍炮與奶油」支出過度推升赤字。

SpaceX上市後股價展望佳？Meta「祖克柏折價」是前車之鑑

一切若順利進行，億萬富豪馬斯克的通訊-太空旅遊-人工智慧（AI）公司，將締造史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）紀錄。但若參考Meta的前車之鑑，SpaceX上市後，未來股票展望可能比Meta還要糟糕。

黃仁勳離台直奔南韓！傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

韓聯社28日報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束台灣行程後，就會動身前往南韓。上次他到訪南韓已是七個月前的事，這次他可能會與LG集團會長具光謨討論在實體人工智慧（AI）方面的合作，也可能參觀三星半導體，此外還可能與當地Naver等企業討論包含運算運算和實體AI等合作計畫。

美國與伊朗再度交火 國際油價反彈亞股多收黑

美國對伊朗發動新一波空襲後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天鎖定一處美軍基地攻擊，以報復美方空襲。這使脆弱的中東停火添...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。