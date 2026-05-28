美股早盤／美伊緊張再度升級 三大指數平盤波動

美股28日早盤大致在平盤附近狹幅波動，美伊緊張再度升級，使原本以為即將達成和平協議的希望破滅，同時投資人也在消化剛發布的重要通膨數據。

道瓊工業指數28日早盤下跌170點，或0.3%；標普500和那斯達克綜合指數均跌約0.2%；費城半導體指數跌勢較重，跌幅達1%；台積電ADR也跌逾1%。

在華府發動新一波攻擊後，德黑蘭當局28日瞄準一處美國空軍基地進行攻擊。在此幾小時前，美國總統川普否認外界報導，稱他已和伊朗接近達成協議。油價因此躍漲逾2%，美國公債殖利率也微升，荷莫茲海峽的持續封鎖也加深通膨擔憂。

28日公布的通膨數據顯示，美國4月個人消費支出（PCE）平減指數，比去年同期上升3.8%，升幅為三年來最大，主因是伊朗戰爭之際，使能源價格上漲。