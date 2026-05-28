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馬斯克打造Terafab 郭明錤：「這家台廠」可能是關鍵拼圖

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
天風國際證券分析師郭明錤指出，在多家客製化ASIC廠商中，聯發科較有可能成為馬斯克AI晶片廠Terafab的合作對象。美聯社
天風國際證券分析師郭明錤指出，在多家客製化ASIC廠商中，聯發科較有可能成為馬斯克AI晶片廠Terafab的合作對象。美聯社

天風國際證券分析師郭明錤28日在社群發文指出，據他最新的產業調查，在多家客製化ASIC廠商中，聯發科較有可能成為馬斯克的AI晶片廠Terafab的合作對象，為馬斯克團隊生產所需晶片。這項策略合作可望強化Terafab的執行效率，並提升聯發科AI ASIC的產業定位與附加價值。

郭明錤表示，馬斯克Terafab的挑戰在於面對多重壓力下的執行力。由於這是馬斯克第一次與英特爾合作，並採用其14A先進製程和先進封裝，故與適當的客製化ASIC廠商合作，將有助於加速和成功導入英特爾技術。聯發科因符合以下條件，故為Terafab的最佳合作對象：

與英特爾生態系的實際合作經驗－聯發科同時具有投片前段製程（Intel 16）與參與先進封裝EMIB-T的經驗，因此更熟悉與英特爾的合作模式，故可協助Terafab掌握14A PDK 0.9釋出後的數月黃金窗口，以及後續製造。

與Google合作TPU超預期，展現能力高度符合Terafab所需－聯發科與Google首度合作TPU，新一代的8t將於今年第4季量產、下一代Humufish則將在明年下半年量產，且開發進度超預期，代表聯發科具備與客戶合作半委託設計（Semi-COT）模式、EMIB-T生產協同能力與Tier-1量級的量產經驗，而這些剛好都是目前Terafab高度所需。

與SpaceX既有的信任與商業關係－聯發科的MT7629與MT7762/61系列為星鏈（Starlink）用戶端Wi-Fi／路由器系統單晶片（SoC）供應商。Terafab在高時程壓力下，與既有驗證過的供應商合作可加速進展。

除此之外，郭明錤指出，聯發科背後還有另一個加分項：台灣半導體生態系的加速研發模式。台積電的成功眾所周知，全天候輪班的夜鷹計畫，連南韓政界與半導體業都呼籲政府修法效仿。這也意味著聯發科的價值，除了公司能力外，還包括能把整個台灣加速研發生態系導入Terafab的能力。

郭明錤表示，蘋果供應鏈已在善用此加速優勢。某美國領導上游材料商為滿足蘋果的產品開發節奏，已在台灣設立實驗室，並仿效夜鷹模式，至今成效獲得蘋果滿意。若Terafab與聯發科合作，並善用台灣的加速研發優勢，在美台兩地搭配時區換手研發，當可強化其執行效率。

馬斯克 聯發科 郭明錤 英特爾

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