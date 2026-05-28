黃仁勳離台直奔南韓！傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

韓聯社28日報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束台灣行程後，就會動身前往南韓。上次他到訪南韓已是七個月前的事，這次他可能會與LG集團會長具光謨討論在實體人工智慧（AI）方面的合作，也可能參觀三星半導體，此外還可能與當地Naver等企業討論包含運算運算和實體AI等合作計畫。

根據報導，黃仁勳這次仍可能會再度與三星電子董事長李在鎔、SK集團董事長崔泰源和現代汽車集團董事長鄭義宣在內的國內主要企業集團負責人，舉行一系列會晤。